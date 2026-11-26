IRW-PRESS: Miningscout: Graphit ohne China: Australien und Europa treiben den Aufbau eigener Verarbeitungskapazitäten voran

Graphit ist das primäre Anoden-Material in Lithium-Ionen-Akkus. Bislang dominiert China den Markt. Doch die westlichen Lieferketten werden zunehmend präzise terminiert. Ein australischer Developer will in Kürze den Asien-Pazifik-Raum beliefern - und mit dem Segen der EU-Kommission etwas später auch Europa.

Glückwünsche kamen aus dem fernen Australien: Die EU-Kommission hat dem Vorschlag Italiens zugestimmt, das erste strategische Lagerdrehkreuz der Europäischen Union für kritische Rohstoffe in Porto Marghera in Venedig einzurichten.

Das in Down Under tätige Unternehmen IG6 Advanced Materials Limited (ISIN: AU0000210957, WKN: A3DJY5) (ehemals International Graphite) begrüßte den Schritt. Porto Marghera ist der Standort des Joint Ventures von IG6 zur Graphitverarbeitung mit Alkeemia S.p.A. (Alkeemia 51 % / IG6 49 %). Die Entscheidung der Europäischen Kommission bestätigt unsere Italien-Strategie nachdrücklich und stärkt die Position von Porto Marghera als führendes Zentrum im Herzen der europäischen Lieferkette für kritische Mineralien, kommentierte der in Westaustralien ansässige Graphit-Explorer.

EU-Kommission will Graphit-Verarbeitung in Italien stärken

Die EU will im Rahmen des Critical Minerals Act (CRMA) die Widerstandsfähigkeit der Lieferketten stärken - explizit auch im Fall des Rohstoffs Graphit. Die Entscheidung für das Lagerdrehkreuz folgt auf eine weitere Richtungsentscheidung der Kommission. Diese hatte zuvor dem Projekt PureGraph von Alkeemia den Status eines Strategischen Projekts im Rahmen des CRMA verliehen, womit beschleunigte Genehmigungsverfahren und der Zugang zu europäischen Finanzierungsmechanismen einhergehen.

PureGraph soll dem Joint Venture von IG6 und Alkeemia bis 2030 eine Graphitreinigungskapazität von bis zu 20.000 Tonnen pro Jahr bereitstellen. Als Europas einzige kommerzielle Allzweck-Graphitreinigungsanlage würde PureGraph eine sichere, unabhängige und risikoarme Versorgung mit hochspezifiziertem Graphit für Industrie- und Energiespeicheranwendungen gewährleisten, erläutert IG6 Advanced Materials.

Graphit ist weit mehr als das Material in Bleistiften, als das es den meisten Menschen erstmals im Leben begegnet. Es bildet den Kern der Anode in Lithium-Ionen-Batterien. Ohne Graphit ist eine großflächige Elektrifizierung des Verkehrs und der Energieversorgung folglich nicht möglich.

Die australische Wissenschaftsorganisation CSIRO weist darauf hin, dass die Nachfrage nach hochreinem Graphit stark zunimmt, während China rund 95 Prozent der Verarbeitung zu Batterieanoden-Materialien kontrolliert. Australien und Europa verfügen über Lagerstätten und Forschungskompetenz, betreiben jedoch bislang kaum industrielle Weiterverarbeitung.

Bis Ende 2025 wird die Nachfrage nach Batterien die Stahlindustrie als größten Absatzmarkt für Graphit überholt haben, schreiben die beiden S&P Global Analysten Jason Holden und Dyan Sy in einem im November erschienenen Bericht. Um hinzuzufügen: Das Versorgungsrisiko ist im Bereich der Weiterverarbeitung höher als in der Geologie. Graphitvorkommen sind weit verbreitet, aber China dominiert den Abbau, die Weiterverarbeitung und die Produktion von synthetischem Graphit.

Die Weiterverarbeitung ist entscheidend - und wird durch China dominiert

Die eigentliche Wertschöpfung liegt größtenteils nicht im Bergbau, sondern in der Weiterverarbeitung: Der Feinmahlung, der Formgebung zu Kugeln und vor allem der Reinigung auf Reinheitsgrade von 99,95 Prozent und darüber.

Westliche Abnehmer sind zunehmend bereit, Aufschläge für sichere, nachvollziehbare und möglichst europäische oder westliche Herkunft zu zahlen. Die starke Abhängigkeit von China bei der Verarbeitung und die langen Lieferzeiten - oft sechs bis neun Monate einschließlich Ausfuhrgenehmigungen - schaffen Raum für westliche Akteure.

IG6 plant Graphitverarbeitung in Australien und Italien

In diesen Raum will IG6 Advanced Materials rasch vorstoßen. Geplant ist die Weiterverarbeitung von Graphit an zwei Standorten. Die im Bau befindliche Anlage Collie in Westaustralien befindet sich vollständig im Besitz des Unternehmens und soll ihren Betrieb ab dem dritten Quartal 2027 starten. Der Zielmarkt: Abnehmer aus dem Asien-Pazifik-Raum, die Graphit ohne chinesischen Einfluss vorziehen. Hinzu kommen die Kapazitäten des Joint Ventures in Italien, dessen Zielmarkt Europa ist.

Das Unternehmen sieht sich auf dem Weg zum profitablen Produzenten. In der Hauptversammlungspräsentation 2026 skizzierte der Vorstand eine Ausweitung auf rund 12.750 bis 19.000 Tonnen hochspezifizierte Graphitprodukte pro Jahr (bezogen auf den eigenen Anteil) und ein - illustratives - EBITDA von etwa 26 Millionen Australischen Dollar bis 2030. Collie soll zunächst 6.500 bis 10.000 Tonnen fein gemahlenes Material liefern, Porto Marghera weitere Kapazitäten mit Zugang zur Reinigung.

Zunächst bezieht IG6 das Rohmaterial für die Anlage in Collie über den Markt, wofür ein Vertrag mit Wogen Pacific abgeschlossen wurde. Perspektivisch will das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette abdecken und das Springdale-Graphitprojekt in Westaustralien entwickeln, dessen Ressource auf 49,3 Mio. Tonnen geschätzt wird. S&P Global prognostiziert für das Rohmaterial mit 2030 einen Preisanstieg von 32 %, was die Profitabilität des eigenen Abbaus begünstigt.

Der Aktienkurs des Unternehmens notiert aktuell nahe seiner Tiefststände. Mit dem Heranrücken der ersten kommerziellen Produktion in Collie ab dem dritten Quartal 2027 und dem Fortschritt in Porto Marghera könnte sich die Wahrnehmung jedoch ändern: Aus einem Entwicklungsunternehmen wird schrittweise ein Produzent mit konkreten Umsatz- und Margenpotenzialen. Irgendwann sollte der Markt die näherkommenden Meilensteine honorieren.

Weitere Informationen zu IG6 Advanced Materials finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/ig6-advanced-materials-ltd/

Unternehmen: IG6 Advanced Materials

ASX: IG6

WKN: A3DJY5

ISIN: AU0000210957

Webseite: https://www.ig6.com.au

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