IRW-PRESS: Refined Energy Corp.: Refined Energy erhält Genehmigung der Provinzialregierung für drohnengestützte Magnetik- und LiDAR-Messungen über dem Projekt Golden Goose

Vancouver, British Columbia / 26. November 2026 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU) (OTC: RRUUF) (FWB: CWA0) (das Unternehmen oder Refined) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vom Energie- und Bergbauministerium der Provinz Neufundland und Labrador die Genehmigung zur Durchführung von hochauflösenden, drohnengestützten Magnetik- und LiDAR-Messungen über seinem Vorzeigeprojekt, dem Gold-Antimon-Projekt Golden Goose in Zentral-Neufundland, erhalten hat. Die Messungen erfolgen innerhalb der sieben Minerallizenzen, die in der Explorationsgenehmigung E260520 aufgeführt sind.

Refined hat mit der Firma Rosor Corp. (Rosor) eine Vereinbarung zur Durchführung der entsprechenden Messungen abgeschlossen und eine Anzahlung von 50 % in Höhe von rund 100.000 CAD geleistet. Rosor rechnet damit, noch im November mit den Arbeiten vor Ort zu beginnen.

Wichtige Fakten und Umfang der Messungen

· Abdeckung des gesamten Projektgebiets: Umfasst die sieben ursprünglichen, in Option gehaltenen Minerallizenzen (93 Claims mit einer Gesamtfläche von 2.325 Hektar / 23,25 km²) im Antimondistrikt Beaver Brook. Die Einbeziehung der neu erworbenen zentralen Minerallizenz (Lizenz Nr. 034939M; 2 Claims mit einer Gesamtfläche von 50 Hektar) steht noch unter dem Vorbehalt einer formellen Änderung der Genehmigung.

· Doppelraster-Magnetikmessung über 2.046 Linienkilometer Flugstrecke: Zwei orthogonale Magnetfeldraster mit Nordost-Südwest-Ausrichtung (045°; Abbildung 1) bzw. Nordwest-Südost-Ausrichtung (135°; Abbildung 2), mit einem Fluglinienabstand von 25 Metern und einem Verbindungslinienabstand von 250 Metern.

· LiDAR-Messung über 279 Linienkilometer Flugstrecke: Nord-Süd-Linien im Abstand von 84 Metern zur Erstellung eines digitalen Geländemodells (Abbildung 3).

· Priorisierung von Zielzonen: Refined plant, die Magnetik- und LiDAR-Daten mit den historischen Explorationsergebnissen zusammenzuführen, um die nachfolgenden Arbeiten in den Gold- und Antimonzielzonen zu priorisieren.

Mark Fields, Chief Executive Officer von Refined Energy, erklärt: Die Genehmigung seitens der Provinzialregierung und die Mobilisierung von Rosor noch in diesem Monat stellen einen unmittelbaren Fortschritt bei der Entschlüsselung der geologischen Strukturkontrollen im Projekt Golden Goose dar. Die beiden eng beieinander liegenden Raster der Magnetikmessung werden uns bei der Auswertung der Strukturen des Grundgebirges im Projekt Golden Goose wertvolle Dienste leisten. Durch die Bündelung dieser Daten mit den detaillierten Geländekartierungsdaten werden wir eine Prioritätenreihung in Bezug auf die Gold- und Antimonzielzonen vornehmen können.

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Abbildung 1: Der geplante 045°-Raster der Magnetikmessung (die Miteinbeziehung der zentralen Minerallizenz Nr. 034939M bedarf noch einer formellen Änderung der Genehmigung).

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Abbildung 2: Der geplante 135°-Raster der Magnetikmessung (die zentrale Minerallizenz Nr. 034939M muss noch formell miteinbezogen werden).

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Abbildung 3: Der geplante Nord-Süd-Raster der LiDAR-Messung (die zentrale Minerallizenz Nr. 034939M muss noch formell miteinbezogen werden).

Konzept der technischen Messungen

Die am 19. November 2026 erteilte Genehmigung umfasst die sieben in Option gehaltenen Minerallizenzen bei Golden Goose (insgesamt 2.325 Hektar). Die formelle Bestätigung der Einbeziehung der vor Kurzem erworbenen achten Minerallizenz des Unternehmens (Lizenz Nr. 034939M) durch das Ministerium steht derzeit noch aus. Rosor plant, die Magnetikmessung von zwei sich überlappenden Rastern auf einer Gesamtstrecke von ca. 2.046,1 Linienkilometern über den ersten sieben Minerallizenzen durchzuführen. Ein Raster verläuft in Nordost-Südwest-Richtung (045°), der andere in Nordwest-Südost-Richtung (135°). Die Fluglinien haben einen Abstand von 25 Metern, die Verbindungslinien einen Abstand von 250 Metern. Eine Messung in beiden Richtungen wird Refined die Auswertung der Kontaktzonen im Grundgebirge und der quer verlaufenden geologischen Strukturen im genehmigten Gebiet erleichtern.

Eine separate LiDAR-Messung über 279,0 Linienkilometer Flugstrecke, die entlang von Nord-Süd-Linien mit einem Abstand von 84 Metern voneinander geplant ist, wird ein detailliertes digitales Geländemodell der reinen Geländeoberfläche liefern. Refined plant eine Zusammenführung der magnetischen, strukturellen und geländebezogenen Daten mit den historischen Explorationsergebnissen, um entsprechende Ziele für die anschließende Gold- und Antimonexploration priorisieren zu können.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben wurden von Dr. Jared Suchan, P.Geo., einem unabhängigen beratenden Geologen und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Dr. Suchan hat das offengelegte Messkonzept und die geplante Erfassungsfläche anhand des unterzeichneten Rosor-Vorschlags, der Explorationsgenehmigung der Provinz sowie der Karten zum Messkonzept überprüft.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung potenzialreicher Assets mit Vorkommen von Edelmetallen und kritischen Mineralien in Kanada konzentriert. Im Mittelpunkt steht das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Gold-Antimon-Projekt Golden Goose in Zentral-Neufundland. Weitere Informationen finden Sie unter dem Firmenprofil auf der Website SEDAR+ (www.sedarplus.ca) bzw. auf der Website des Unternehmens refinedenergy.com.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Mark Fields

Chief Executive Officer

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Refined Energy Corp.

Telefon: (604) 398-3378

E-Mail: info@refinedenergy.com

Website: refinedenergy.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Zeitplans für die Mobilisierung, der geplanten Messung, des Erhalts der offiziellen Genehmigung zur Einbeziehung der Minerallizenz Nr. 034939M sowie der Nutzung der Messdaten als Grundlage für die weitere Exploration. Diese Aussagen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und setzen geeignete Wetter- und Flugbedingungen, den Zugang zum Messgebiet sowie die Verfügbarkeit von Personal und Ausrüstung voraus. Der tatsächliche Zeitplan, der Erfassungsbereich der Messung und die Ergebnisse können erheblich von den derzeit erwarteten abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

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