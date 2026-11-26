IRW-PRESS: REV Exploration Corp.: REV erwirbt bohrbereites, 40 Meilen großes Helium-Grundstück, auf dem in der Vergangenheit ein Gasdurchflusstest mit 7 MMcf/d bei einem Heliumgehalt von 1,1% durchgeführt wurde

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Nach den Ergebnissen der 3D-Seismikuntersuchungen bei Aden Discovery und West Butte stellt Forty Mile eine strategische Akquisition dar, die eine Triple-Play-Entdeckungs- und Erschließungsstrategie schafft, um REV schnell als aufstrebenden Marktführer bei der Versorgung des amerikanischen Marktes mit hochreinem Helium zu etablieren

Das US-Energieministerium hat Helium Ende Oktober 2026 zum kritischen Material erklärt

REV-Video: Warum Helium wichtig ist

https://youtu.be/V8IOCW8YyBo

Kelowna, BC - 26. November 2026 - REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV - WKN: A410MR - OTCID: REVFF), freut sich, den sofortigen weiteren Ausbau seiner Strategie zur Erkundung und Erschließung von Heliumvorkommen durch den Erwerb des bohrbereiten Grundstücks Forty Mile bekannt zu geben, das sich in derselben Lagerstättenlinie wie die Entdeckung Aden Dome befindet (siehe Pressemitteilungen vom 30. Oktober 2026 und 24. November 2026). Damit wird das bereits bohrbereite West-Butte-Projekt ergänzt, was dem Unternehmen eine leistungsstarke Triple-Play-Kombination verschafft, die auf hochdurchflussreiche, hochgradige Heliumsysteme entlang der Grenze zwischen Montana und Alberta abzielt.

Highlights zu Forty Mile

· Aufgrund überzeugender historischer Ergebnisse und eigener Modellierungen betrachten das REV-Management und sein geologisches Team Forty Mile als ein regionales Helium-Prospekt von höchster Qualität;

· Die gemeldeten Gasdurchflussraten bei Forty Mile lagen bei etwa 7 Millionen Kubikfuß pro Tag (7 MMcf/d) bei einem Heliumgehalt von 1,1 % und einem Fließdruck von etwa 1.492 psi, der während einer 60-minütigen Durchflussdauer aus einem Intervall des unteren Kambriums anstieg, wobei Bohr- und Testtechnologien zum Einsatz kamen, die vor mehr als sechs Jahrzehnten verfügbar waren (Quelle: Alberta Energy Regulator Well Files / Bohrloch-ID: 100/10-29-008-10W4/00 (AB) / Lizenz-Nr. 0021282);

· Ähnliche Testbohrungen aus dem devonischen Horizont ergaben weitere 3 MMcf/d (Quelle: wie oben);

· REV plant, in den kommenden Wochen mit den Bohrungen bei Forty Mile zu beginnen, nachdem eine zweite Bohrung sowie zusätzliche Perforationen bei der Aden Dome-Entdeckung etwa 40 Meilen südlich abgeschlossen wurden.

Jordan Potts, CEO und Vorstandsmitglied von REV, erklärte: Wir verfolgen einen sehr zielgerichteten und hocheffizienten Plan, um REV im Zentrum des amerikanischen Heliummarktes zu positionieren. Wir werden mit Aden, Forty Mile und West Butte, die jeweils ein starkes Explorations- und Erschließungspotenzial aufweisen, rasch expandieren. Projekte mit diesem Grad an technischer Ausgereiftheit sind im Heliumsektor selten, und wir verfügen über das Team, um diesen Wert für die Aktionäre freizusetzen - mit einer Umsetzungsstrategie, die REV zur Kommerzialisierung führt.

REVs Helium-Triple-Play

Mit der Entdeckung bei Aden, der Übernahme von Forty Mile und den vielversprechenden 3D-Seismik-Ergebnissen bei West Butte evaluiert REV potenzielle Wege zur Kommerzialisierung, darunter Gasverarbeitungs- und Helium-Abnahmevereinbarungen mit Dritten, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung kapitaleffizienter Erschließungslösungen liegt, die den anfänglichen Infrastrukturbedarf reduzieren könnten.

Bei Forty Mile bildet die Kombination aus hohen historischen Testdurchflussraten, heliumhaltigem Gas und mehreren vielversprechenden Intervallen eine vielversprechende Grundlage für moderne Explorations- und Bewertungsmaßnahmen, die REV in Kürze in Angriff nehmen wird. Die historischen Ergebnisse wurden noch nicht durch moderne Tests bestätigt und begründen keine nachhaltigen Förderraten, förderbare Reserven oder wirtschaftliche Rentabilität.

Shayne Neigum, Vizepräsident für Exploration bei REV, kommentierte: Wenn man historische Gasdurchflussraten dieser Größenordnung sieht, die mit der in den 1960er Jahren verfügbaren Bohr- und Testtechnologie erzielt wurden, kombiniert mit Heliumkonzentrationen von etwa 1,1 % in einem stickstoffdominierten Gasstrom, weckt das sofort das Interesse. Die Kombination aus außergewöhnlicher historischer Gasförderbarkeit, attraktiven Heliumkonzentrationen und mehreren vielversprechenden Lagerstättenhorizonten machte Forty Mile zu einer Chance, von der wir wussten, dass wir sie nutzen mussten, als sie über das Auktionssystem von Alberta verfügbar wurde.

Abbildung 1: Bohrung der neuen Heliumfundstelle am Aden Dome mit den Sweet Grass Hills in Montana im Hintergrund

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einem bedeutenden und wachsenden Engagement in den Bereichen Helium und natürlicher Wasserstoff, wobei der Schwerpunkt auf den nördlichen Great Plains der USA und dem südlichsten Teil von Alberta entlang der Grenze zu Montana liegt. Das Unternehmen besitzt Öl- und Gas-Pachtanteile in Montana, die sich über eine Fläche von etwa 10.600 Acres erstrecken, sowie eine Reihe von PNG-Pachtverträgen in Alberta entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana, darunter das Aden-Dome-Projekt. REV hält außerdem 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp. (CSE: MAXX; OTC: MAXXF) sowie 12,4 Millionen Aktien der Major Gold Corp., einem privaten Unternehmen, das eine Notierung an der TSX Venture Exchange anstrebt.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

REV Exploration Corp.

Unit 220 - 1060 Manhattan Dr.

Kelowna, BC, V1Y 9X9

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

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Chad Levesque

Investor Relations

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

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Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum geologischen Potenzial und zum Heliumpotenzial des Forty-Mile-Grundstücks, einschließlich seiner vielversprechenden Lagerstättenhorizonte; zur geplanten Bohrung auf dem Forty-Mile-Grundstück und deren Zeitplan; mögliche Vermarktungswege, einschließlich Vereinbarungen mit Dritten über die Gasaufbereitung und den Helium-Einkauf sowie kapitaleffiziente Erschließungslösungen; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Projekte bis zur Kommerzialisierung voranzutreiben; die Triple-Play-Entdeckungs- und Erschließungsstrategie des Unternehmens und sein Ziel, sich als aufstrebender Marktführer bei der Versorgung des amerikanischen Marktes mit hochreinem Helium zu etablieren; die Fertigstellung einer zweiten Bohrung und zusätzlicher Perforationen bei der Aden Dome-Entdeckung; die geplante Bohrung im West Butte-Projekt und die Auswertung der 3D-Seismik-Ergebnisse; die geplante Notierung von Major Gold Corp. an der TSX Venture Exchange; sowie die zukünftige Geschäftsstrategie und die Ziele des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Erwartungen und vernünftigen Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Annahmen hinsichtlich der fristgerechten Fertigstellung der zweiten Bohrung und zusätzlicher Perforationen am Aden-Dome-Fund sowie des Beginns der Bohrungen bei Forty Mile gemäß dem vorgesehenen Zeitplan; der Verfügbarkeit von Bohrgeräten, technischem Personal und Dienstleistern; der Betriebs- und Wetterbedingungen; die Genauigkeit und Zuverlässigkeit geologischer, geophysikalischer und anderer technischer Informationen, einschließlich historischer Bohrlochversuchs- und seismischer Daten; die Verfügbarkeit von Vereinbarungen mit Dritten über die Gasaufbereitung und den Heliumankauf; Heliumpreise und -nachfrage; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf erforderliche Genehmigungen und Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten; sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Helium- und Mineralexploration sowie der Erschließung, einschließlich des Risikos, dass Explorations- oder Bohrergebnisse geologische Interpretationen oder Erwartungen möglicherweise nicht bestätigen; Risiken, die mit Bohrarbeiten verbunden sind; das Risiko, dass geplante Bohrungen in Aden, Forty Mile oder West Butte verzögert werden oder nicht wie erwartet verlaufen; das Risiko, dass seismische Interpretationen durch Bohrungen nicht bestätigt werden; das Risiko, dass historische Bohrlochtestergebnisse, einschließlich Gasdurchflussraten und Heliumkonzentrationen, nicht zuverlässig sind oder keinen Aufschluss über die aktuellen Lagerstättenbedingungen oder die zukünftige Bohrlochleistung geben; die Fähigkeit, Vereinbarungen mit Dritten über die Gasaufbereitung und den Heliumankauf zu akzeptablen Bedingungen zu sichern; Schwankungen des Heliumpreises; den spekulativen Charakter von Explorationsgrundstücken im Frühstadium; Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Landbesitz, Einhaltung von Umweltvorschriften sowie behördliche und gesellschaftliche Beziehungen; den Zugang zu Kapital; sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

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