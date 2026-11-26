HANDEWITT (dpa-AFX) - Der dänische Möbelhändler Jysk wächst in Deutschland weiter. Bis 2021 kannten Kunden das Unternehmen mit dem Angebot von Möbeln und Matratzen, Heimtextilien und Deko unter dem Namen Dänisches Bettenlager.

Im Geschäftsjahr von September 2025 bis August 2026 erreichte Jysk nach eigenen Angaben in mehr als 920 Geschäften und im Onlinestore in Deutschland einen Umsatz von mehr als 1,36 Milliarden Euro. Dies sei ein Zuwachs um fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Unternehmen mit Deutschlandsitz in Handewitt (Schleswig-Holstein) mit.

Sieben Geschäfte seien neu eröffnet und 23 auf ein neues Store-Konzept umgestellt worden. Jysk beschäftigt den Angaben zufolge mehr als 8.000 Mitarbeiter in Deutschland.

Jysk mit weltweit über 3.700 Geschäften

Weltweit setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben umgerechnet rund sieben Milliarden Euro um, 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei umgerechnet 974 Millionen Euro. Weltweit hat Jysk mehr als 3.700 Geschäfte./xil/DP/stw