Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich etwas verbessert - dürfte im Einzelhandel aber kaum für große Impulse im so wichtigen Weihnachtsgeschäft sorgen. Das Barometer zum Konsumklima für Dezember steigt um 0,7 auf minus 30,2 Punkte, wie am Donnerstag aus ‌den Daten der GfK-Marktforscher und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten einen noch höheren Anstieg erwartet. Insgesamt habe ⁠sich die ⁠Stimmung nur ganz minimal aufgehellt. "Das Konsumklima tritt also mehr oder weniger auf der Stelle – und das auf einem niedrigen Niveau", sagte NIM-Experte Rolf Bürkl. "Für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sind das keine guten Vorzeichen."

Zwar nehmen die Einkommenserwartungen sowie die Anschaffungsneigung - also die Bereitschaft für größere Einkäufe - leicht zu. Zudem lasse die Sparneigung etwas ‌nach, erklärte das NIM. "Allerdings geben die Konjunkturerwartungen, die ‌seit Längerem gestiegen waren, erstmals wieder nach." Auch die Inflationssorgen ziehen demnach wieder an - und das Niveau der Verbraucherstimmung ist derzeit noch etwas niedriger als vor einem Jahr.

MIT "CYBER-WEEK" ⁠STARTET HEISSE PHASE IM WEIHNACHTSGESCHÄFT

Dies dürfte im Einzelhandel für Ernüchterung sorgen. Denn auch ‌wenn viele Menschen in der laufenden Rabatt-Woche ⁠von "Black Friday" und "Cyber Monday" auf Schnäppchenjagd gehen, zeigt sich das maue Konjunkturumfeld, verbunden mit viel Unsicherheit. Aus einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom geht hervor, dass zwar mehr Menschen die Rabatt-Aktionen nutzen wollen, aber rund 304 ‌Euro und damit 2,6 Prozent weniger ⁠ausgeben wollen als voriges Jahr. Damals waren ⁠die Ausgaben noch um gut elf Prozent gestiegen.

Der Handelsverband Deutschland rechnet für den Umsatz im November und Dezember, der als Weihnachtsgeschäft bezeichnet wird, mit einem Plus von zwei Prozent auf 129,2 Milliarden Euro. Die Verbraucher wollen einer Umfrage zufolge durchschnittlich 262 Euro für Geschenke ausgeben und damit nur einen Tick weniger als die 263 Euro im vorigen Jahr. Für viele Branchen macht das Weihnachtsgeschäft mehr als 20 Prozent des gesamten Jahresumsatzes aus, bei Spielwaren ⁠sogar über 26 Prozent.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)