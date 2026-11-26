BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr./rdz/DP/mis