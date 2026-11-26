Kreise/EU-Gipfel: Spanier Hernández de Cos soll EZB-Chef werden
dpa-AFX · Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Spanier Pablo Hernández de Cos soll neuer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) werden. Der deutsche Ökonom Markus Brunnermeier ist für den Posten des Chefvolkswirts der Notenbank vorgesehen, wie die Deutsche Presse-Agentur nach Beratungen von EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel von Diplomaten erfuhr./rdz/DP/mis
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 26.11.026Dax steuert dank Wall-Street-Stabilisierung auf Erholung zuheute, 07:12 Uhr · onvista
Plus-Analysen
„Auf die Hyperscaler kommen gigantische Abschreibungen zu“heute, 13:45 Uhr · onvista
PlusGroßes Interview mit Kapitalmarkt-Stratege
Wie der Nvidia-Krimi die Beteiligungen des Konzerns bewegtegestern, 13:02 Uhr · onvista
PlusCoreweave, Nebius, Intel und Co.
Wieso ich die Nvidia-Aktie aktuell nicht anfasse24. Nov. · onvista
PlusKursturbulenzen beim Chipkonzern