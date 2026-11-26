BERLIN (dpa-AFX) - Eine Senkung der steuerlichen Förderung für energetische Sanierungsmaßnahmen steht in der Kritik. "Das wurde in einer Hauruck-Aktion durch den Bundestag gedrückt", sagte Haus&Grund-Präsident Kai Warnecke der "Bild"-Zeitung. Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des Bundesverbands energieeffiziente Gebäudehülle sagte den "Funke Medien", wer Dach, Fassade oder Fenster erneuere, senke seine Heizkosten dauerhaft. "Gerade jetzt, wo Gas und Öl so teuer sind, kürzt der Bundestag die Unterstützung dafür." Das treffe Eigentümer, die ohne den Steuerbonus eine energetische Sanierung nicht stemmen könnten.

Konkret geht es um eine Änderung im Jahressteuergesetz, die der Bundestag bereits am 12. November beschlossen hatte. Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Die vom Bundestag angenommene Fassung des Finanzausschusses sieht vor, dass energetische Sanierungsmaßnahmen an selbst genutzten Wohngebäuden künftig nur noch zu 15 Prozent über drei Jahre von der Steuer abgesetzt werden können - insgesamt können minimal 30.000 Euro geltend gemacht werden. Bisher waren es 20 Prozent oder maximal 40.000 Euro. Begründet wurde dies damit, einen "Gleichlauf" der steuerrechtlichen Förderung mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude wiederherzustellen. Die Änderungen sollen ab dem Steuerjahr 2027 gelten.

Laut Finanzministerium geht es bei der Förderung um Maßnahmen wie Wärmedämmung von Wänden oder Dächern, Erneuerung von Fenstern oder Außentüren oder Erneuerung oder Einbau von Lüftungsanlagen. Die Forderung ist im Einkommensteuergesetzes geregelt.

"Die Kürzung kam am Tag vor der Schlussabstimmung per Änderungsantrag ins Gesetz, ohne Anhörung und ohne Debatte", so Hinrichs. "Eine Entscheidung, die Millionen Eigentümer betrifft, sollte man nicht in einer Nacht- und Nebel-Aktion treffen." Hinrichs appellierten an die Länder, die Kürzung zu streichen./hoe/DP/stw