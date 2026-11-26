DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat Nachbesserungen bei der vom Bund geplanten Pflegereform besonders bei der Tagespflege und zugunsten von Pflegediensten angemahnt.

Es sei "keine gute Idee", wenn Pflegedienste wie Caritas, Diakonie und private Dienste demnächst nur noch Pflege, aber keine Betreuungsleistungen mehr anbieten könnten, sagte Laumann in einer Aktuellen Stunde im NRW-Landtag. Ihm sei das nicht verständlich. "Hier geht es ja auch um viele Arbeitsplätze, die ansonsten in diesen Bereichen gefährdet werden."

Das geplante Sozialraumbudget in Höhe von 175 Euro zum Finanzieren von Alltagshilfen müsse auch weiterhin für die Tagespflege eingesetzt werden können, forderte Laumann. "Ich halte die Tagespflege für eine gute Idee, häusliche Pflege zu entlasten." Angehörige seien froh, wenn Pflegebedürftige einige Stunden in der Woche woanders betreut würden, damit sie auch etwas für sich tun könnten.

Gesetz muss in die Realität der Familien passen

NRW werde seinen politischen Einfluss in Berlin nutzen, damit das geplante Pflegegesetz praktikabel werde, so der Minister. Das Bundesgesetz sei ein Spargesetz, so Laumann. Es müsse aber ein Zeichen gesetzt werden, dass man sparen könne, aber auch in der Lage sei, ein Gesetz zu machen, das in die Realität der betroffenen Familien passe.

Verständnis äußerte Laumann dafür, dass die Leistungen in Höhe von 131 Euro im Pflegegrad eins künftig wegfallen sollen. Man müsse eher bei Pflegegrad eins als beim höchsten Pflegegrad fünf sparen. Denn das Ziel, mit Pflegegrad eins schwere Pflegeverläufe zu verhindern und die Prävention anzukurbeln, sei nicht erreicht worden. Der niedrigste Pflegegrad werde eher für haushaltsunterstützende Leistungen genutzt und nicht für Prävention.

Die geplante Pflegereform soll in großen Teilen zum 1. Januar greifen, um ein Milliardenloch der Pflegeversicherung zu schließen und allgemeine Beitragserhöhungen für 2027 abzuwenden. Unter anderem sollen Pflegebeiträge für Kinderlose angehoben und Gutverdiener stärker herangezogen werden./dot/DP/stw