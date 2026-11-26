Oberverwaltungsgericht NRW

Münster (dpa) - Die von der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren bis 2020 von Spediteuren erhobene Lkw-Maut auf Autobahnen und Bundesstraßen war teilweise rechtswidrig. Grund: Kosten für die Verkehrspolizei wurden in den Jahren 2016 bis 2020 mit bei der Berechnung angesetzt. Das verstößt aber nach einem Beschluss des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts (OVG) gegen EU-Recht. In der Vorinstanz hatte das Verwaltungsgericht Köln einer Klage eines Unternehmers auf Erstattung von rund 20.000 Euro teilweise stattgegeben. Sowohl die Firma als auch der Bund hatten daraufhin Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt. Die hat das OVG jetzt abgelehnt. Der Beschluss kann nicht angefochten werden (Az.: 9 A 974/24).

Die Entscheidung des OVG hat grundsätzliche Bedeutung. Am Verwaltungsgericht Köln sind nach Angaben einer Sprecherin wegen vergleichbarer Streitfälle noch bis zu 150 Verfahren anhängig. Insgesamt muss die Kammer noch rund 360 Verfahren rund um die Lkw-Maut abarbeiten.

Gericht: Kosten der Verkehrspolizei gehören nicht rein

Zur Begründung sagt der 9. Senat in Münster, dass sich die Infrastrukturgebühren, also die Lkw-Maut, an den Wegekostenrichtlinien aus dem Jahr 2011 orientieren müssen. Grundlage sind die Baukosten, Kosten für Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Wegenetzes. Kosten der Verkehrspolizei, die im Auftrag des Staates unterwegs ist, fallen nicht darunter, so das OVG in der Beschlussbegründung. Dies habe der Gerichtshof der Europäischen Union bereits für die Vorgängerregelung aus dem Jahr 2006 entschieden. Das gelte auch, so der 9. Senat, für die Richtlinie aus dem Jahr 2011.

«Es bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union die Kosten der Verkehrspolizei nunmehr als ansetzbare Infrastrukturkosten berücksichtigen wollten», teilt das OVG mit.

Fehler in der Berechnung

Außerdem weise die Mautkalkulation einen erheblichen Berechnungsfehler auf. Das OVG merkt an, dass nicht nur die Kosten für Verkehrsüberwachung durch die Polizei mitberechnet wurden, sondern auch die für die allgemeine Verbrechensbekämpfung. Diese Posten aber lassen sich nach Überzeugung der Richter nicht richtig voneinander abgrenzen.

Der Beschluss des OVG vom 26. November hat keine Folgen für die seit dem 28. Oktober 2020 geltenden Mautteilgebühren für Infrastrukturkosten. Laut Mitteilung des Gerichts seien die Kosten der Verkehrspolizei ab diesem Zeitpunkt nicht mehr in die Kalkulation eingeflossen.

Die Gerichte in Nordrhein-Westfalen sind zuständig, weil das Bundesamt für Logistik und Mobilität seinen Sitz in Köln hat.