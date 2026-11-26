LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien investiert weiter in die Modernisierung seiner nuklearen Abschreckung. Wie die britische Regierung mitteilte, sollen acht Milliarden Pfund (9,56 Milliarden Euro) in die Instandhaltung der Atom-U-Boot-Flotte und den Betrieb der Stützpunkte fließen. Dafür sei ein Vertrag mit der britischen Firma Babcock geschlossen worden, hieß es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. An Standorten in Plymouth, Bristol und am Fluss Clyde sollen dadurch 3.000 neue Arbeitsplätze entstehen, so die Mitteilung weiter.

Großbritannien betreibt eine Flotte von vier U-Booten, die sowohl mit einem Atomantrieb ausgestattet sind als auch Atomwaffen an Bord tragen. Eines dieser U-Boote patrouilliert ständig in den Weltmeeren, um einen atomaren Angriff auf Großbritannien mit einem Gegenschlag beantworten zu können. Durch die Investition sollen die U-Boote schneller wieder einsatzbereit werden.

"Wir werden nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholen, als Investitionen in unsere nuklearen Kapazitäten aufgeschoben wurden. Selbst wenn wir Geld aus anderen Bereichen abziehen müssen, werden wir die nukleare Abschreckung priorisieren und Großbritannien auf den Kriegsfall vorbereiten", sagte Verteidigungsminister Wes Streeting der Mitteilung zufolge.

Die in die Jahre gekommenen U-Boote der Vanguard-Klasse sollen in den kommenden Jahren durch die neue Dreadnought-Klasse ersetzt werden. Vor knapp zwei Jahren hatte London einen Deal über Atom-Reaktoren für den Antrieb von U-Booten im Wert von neun Milliarden Pfund (etwa 10,75 Milliarden Euro) mit dem Triebwerkhersteller Rolls-Royce geschlossen.

Die britischen Atomsprengköpfe sind auf Trägerraketen vom Typ Trident montiert, die in den USA hergestellt und gewartet werden. Anders als Frankreich ist das Vereinigte Königreich damit mit seiner nuklearen Abschreckung nicht ganz unabhängig von Washington./cmy/DP/zb