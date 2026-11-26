26. Nov (Reuters) - "Marlboro" ⁠greift nach "Gauloises": Der US-Tabakriese Altria erwägt nach eigenen Angaben ein Übernahmeangebot für den Rivalen Imperial Brands und will das britische Unternehmen mit einem Partner teilen. ‌Altria (früher Philip Morris) prüfe eine Bar-Offerte und sei in Gesprächen mit einem nicht genannten Partner, der ⁠Teile des ⁠Geschäfts übernehmen könnte, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Eine Einigung gebe es aber nicht. Imperial-Aktien sprangen an der Londoner Börse um 17,6 Prozent auf 35,62 Pfund nach oben. Das entspricht ‌einem Börsenwert von umgerechnet 32 Milliarden ‌Euro.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete unter Berufung auf Insider, auch Japan Tobacco (Camel, Benson & Hedges) erwäge ein Gebot für ⁠Imperial zusammen mit einem Partner und wolle den Konzern ‌in den unterschiedlichen Märkten ⁠aufspalten.

Imperial wollte sich dazu nicht äußern. Japan Tobacco war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Die Briten sind die Nummer fünf auf ‌dem weltweiten Zigarettenmarkt, ⁠Altria ist die Nummer zwei. ⁠Imperial gehören in Deutschland nach der Übernahme der Hamburger Reemtsma-Gruppe 2003 Marken wie Davidoff, Gauloises, Gitanes, Ernte 23, Peter Stuyvesant und Roth-Händle. Erst in der vergangenen Woche hatte Imperial angesichts der sinkenden Zigaretten-Nachfrage und wachsender Konkurrenz Pläne zum Abbau von 4600 Stellen angekündigt. Das ist fast ein ⁠Fünftel der Belegschaft.

(Bericht von Raechel Thankam Job und Yadarisa Shabong, geschrieben von Alexander Hübner, redigiert von Thomas ‌Seythal)