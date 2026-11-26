Kairo, 26. ⁠Nov (Reuters) - Israel hat die dritte Nacht in Folge Luftangriffe auf den Gazastreifen geflogen und dabei mehrere Menschen getötet, darunter den von der radikal-islamischen Hamas ernannten stellvertretenden Bildungsminister. Chaled Abu Nada sei gemeinsam mit seiner Frau ums Leben gekommen, als ein ‌Wohnhaus in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets am Donnerstag getroffen worden sei, teilten Sanitäter mit. In Gaza-Stadt seien sechs weitere Menschen bei zwei Luftangriffen ⁠getötet worden. ⁠Ein 62-Jähriger sei zudem in einem Flüchtlingslager durch Schüsse israelischer Soldaten umgekommen. Die Hamas bestätigte den Tod von Abu Nada. Er war bereits der dritte hochrangige Hamas-Vertreter, der seit Dienstag von Israel getötet wurde.

Das israelische Militär äußerte sich nur zu dem Angriff auf Abu Nada. Er habe das Banken- und ‌Investitionsnetzwerk der Gruppe verwaltet und Gelder in militante ‌Aktivitäten gelenkt. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bezeichnete den Angriff als Teil einer Reihe gezielter Tötungen von Mitgliedern und hochrangigen Funktionären der Hamas in der jüngsten Zeit. "Kein Terrorist ist immun, ⁠und niemand in der Hamas-Führung wird es schaffen, uns zu entkommen."

Israel setzte seine ‌Angriffe im Gazastreifen damit trotz einer seit ⁠einem Jahr geltenden Waffenruhe fort. Seitdem wurden nach palästinensischen und israelischen Angaben mindestens 1600 Palästinenser und fünf israelische Soldaten getötet. Die Regierung in Jerusalem wirft der Hamas vor, wieder aufzurüsten und sich neu zu ‌formieren, was die Extremisten bestreiten. Die ⁠Hamas wiederum beschuldigt Israel, die Waffenruhe ⁠zu untergraben. Ihre in dem Abkommen zur Beendigung der Kämpfe vorgesehene Entwaffnung hat sie allerdings nicht umgesetzt.

Israelische Truppen kontrollieren inzwischen rund zwei Drittel des Gazastreifens, während die Hamas lediglich noch einen schmalen Küstenstreifen hält. Der israelische Militäreinsatz hatte im Oktober 2023 nach einem Großangriff der Hamas begonnen, bei dem in Israel rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 Geiseln genommen worden waren. Seither wurden im Gazastreifen mehr als 74.000 Menschen getötet.

(Bericht von ⁠Nidal al-Mughrabi, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)