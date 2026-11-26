Rom/Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni befürchtet ein Übergreifen des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine auf das Mittelmeer. "Ich glaube, dass sich der Krieg nicht auf ‌das Mittelmeer ausweiten darf. Wir müssen gegenüber unseren ukrainischen Freunden und unseren Partnern unmissverständlich Stellung beziehen", ⁠sagte ⁠Meloni am Donnerstag am Rande des EU-Sondergipfels in Brüssel. Die Ukraine hatte am Sonntag ein russisches Militärschiff in libyschen Gewässern versenkt. Daraufhin warf die russische Regierung der Ukraine eine räumliche Ausweitung des ‌Konflikts vor. "Ich beabsichtige, gegenüber (dem ukrainischen ‌Präsidenten Wolodymyr) Selenskyj sehr deutlich zu werden", sagte Meloni.

In Berlin äußerte sich auch Außenminister Johann Wadephul besorgt ⁠über eine geografische Ausweitung des Krieges. Zwar bezeichnete der ‌Außenminister ukrainische Angriffe gegen ⁠militärische Ziele als "legitim" - auch den Vorfall in der Ostsee. Er habe allerdings mit seinem ukrainischen Kollegen gesprochen. Man wolle von Russland nicht, ‌dass sich der Krieg ⁠ausweite. Aber dies gelte ganz ⁠generell. "Wir müssen diesen Konflikt eingrenzen. Wir müssen jede Eskalation vermeiden. Wir müssen auch eine Gefährdung des Schiffsverkehrs und auch der Umwelt im Ostseeraum vermeiden", mahnte Wadephul. "Ich warne dringend davor, diesen Konflikt auch räumlich auszuweiten."

(Bericht von Giuseppe Fonte, Alexander Ratz, geschrieben von Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)