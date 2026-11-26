- von Andreas Rinke

Berlin/Brüssel, ⁠26. Nov (Reuters) - Vor Beginn des EU-Sondergipfels zum künftigen billionenschweren europäischen Finanzrahmen ist keine Einigung absehbar. "Ich kenne keinen Mitgliedstaat, der diesem Vorschlag zustimmt", sagte der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker am Donnerstag in Brüssel zu dem vorgelegten Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Antonio Costa. Auch Kanzler Friedrich Merz sagte: "Die Vorschläge, die wir bis jetzt auf dem Tisch liegen haben, sind aus unserer Sicht keine Grundlage für einen Abschluss. Nach wie vor ist das Volumen zu hoch." Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sagte, man sei "Lichtjahre" von einer Einigung entfernt. Andere ‌Regierungschefs äußerten völlig unterschiedliche Wünsche, wofür die EU in den Jahren 2028 bis 2034 Geld ausgeben soll.

Der Sondergipfel der 27 EU-Staats- und Regierungschefs war von Costa einberufen worden, um zumindest einige Fortschritte beim mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) zu erzielen. Merz und Costa streben eine Einigung noch bis Ende des Jahres an. Der ⁠Grund sind Wahlen in ⁠Frankreich, Italien, Polen und Spanien im kommenden Jahr, weshalb 2027 nur geringe Kompromissbereitschaft erwartet wird. Von Anfang an galt eine Einigung auf dem Sondergipfel als unwahrscheinlich. Ein Abschluss wird nun erst auf dem EU-Gipfel Mitte Dezember erwartet. Eine Entscheidung muss einstimmig fallen.

Aber nach Angaben von EU-Diplomaten überlegt EU-Ratspräsident Costa nun, angesichts der Differenzen den zweitägigen Gipfel sogar zu verkürzen und ihn noch in der Nacht zu beenden. Costa will zunächst im sogenannten Beichtstuhlverfahren mit einzelnen Ländern oder Ländergruppen sondieren, wo es Kompromisse geben könnte. Er selbst nannte als Ziel eine Voreinigung über die Höhe des MFR, die grobe Schwerpunktsetzung und mögliche neue Einnahmenquellen der EU-Ebene. Costa ‌hatte etwa die Einführung einer Digitalsteuer vorgeschlagen.

Der siebenjährige MFR bildet die Grundlage für die jährlichen EU-Haushalte. ‌Der ursprüngliche EU-Kommissionsvorschlag hatte ein Volumen von rund zwei Billionen Euro. Er war bereits in verschiedenen neuen Entwürfen abgespeckt worden, liegt aber aus Sicht etlicher Staaten immer noch zu hoch. Die sogenannten "Sensitive 7" (S7), also die Gruppe der Nettozahler, trafen sich am Donnerstag vor dem Gipfel, um ihre Positionen abzustecken. Zu der Gruppe gehören neben Deutschland und Österreich etwa die ⁠Niederlande, Finnland und Schweden. Merz und Stocker fordern wie in früheren Jahren Rabatte für ihre Länder bei der Berechnung ihrer nationalen Überweisungen an Brüssel.

Der niederländische Ministerpräsident Rob ‌Jetten sagte, dass es für ihn keinen Zeitdruck gebe. Es sei klar, dass der ⁠Haushaltsansatz zu hoch sei, der Schwerpunkt auf Zukunftsausgaben und Wettbewerbsfähigkeit der EU liegen und die Ukraine-Hilfe fest im MFR verankert werden müsse.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte sich dagegen in den vergangenen Tagen erneut für den Agrarsektor stark gemacht - was etwa in den baltischen Staaten auf Unwillen stieß. Auch diese wollen nun erhöhte Zuweisungen für ihre Farmer. Macron, der kommendes Jahr aus dem Amt scheidet, steht unter Druck, weil in Frankreich die ‌rechtsradikale Kandidatin Marine Le Pen in Meinungsumfragen für die Präsidentschaftswahl vorne liegt. Sie hatte ⁠ihm vorgeworfen, dass er an Europa denke, sie dagegen an Frankreich.

Auch ⁠die Nehmerländer, also diejenigen, die mehr Geld aus dem EU-Haushalt bekommen als sie einzahlen, stimmten sich in Brüssel vor Beginn des Gipfels ab. Sie fordern eine Ausweitung des EU-Etats. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni und der rumänische Präsident Nicușor Dan empfingen zudem zahlreiche Kollegen aus Ländern, die besonders an hohen weiteren EU-Regionalhilfen interessiert sind.

Merz machte deutlich, dass die Bundesregierung neue Schulden auf EU-Ebene ablehne und man gleichzeitig eine Reihe von Aufgaben erfüllen müsse. "Die Priorität für Europa ist aus meiner Sicht eine prosperierende Wirtschaft, der Binnenmarkt."

ALLE EU-27 SOLLEN FÜR UKRAINE ZAHLEN

Der Kanzler pochte zudem darauf, dass sich künftig alle 27 EU-Staaten an der Unterstützung der Ukraine beteiligen müssten. Zur EU gehörten "27 und nicht 23 oder 24" Staaten, sagte er in Anspielung darauf, dass sich im Jahr 2025 vier osteuropäische EU-Partner nicht an einem Ukraine-Kredit beteiligten. Dies wolle man nicht mehr akzeptieren, sagte Merz wie zuvor etwa die baltischen Staats- und Regierungschefs. Man müsse den Menschen in ⁠der Ukraine in einer sehr schwierigen Lage helfen. "Es kann niemand in Europa ein Interesse daran haben, dass wir neue Flüchtlingsströme aus der Ukraine bekommen, wenn dieser Krieg nicht zu Ende geht", sagte er.

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