Frankfurt, 26. ⁠Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie dauert der Verhandlungsmarathon in der vierten Gesprächsrunde in Mannheim noch an. Die am Mittwochmittag begonnenen Gespräche liefen noch, erklärten Sprecher von IG Metall und Südwestmetall aus Baden-Württemberg am Donnerstag. Gemeinsam mit den Tarifparteien aus Nordrhein-Westfalen versuchen sie, ‌einen Pilotabschluss für die Branche mit 3,7 Millionen Beschäftigten zu erzielen. Die seit rund 20 Stunden laufenden Verhandlungen seien schwierig und sehr zäh, erklärten zwei mit dem ⁠Vorgang Vertraute.

Die ⁠Tarifrunde ist dieses Mal besonders schwierig. Weite Teile der Branche, vor allem die Autoindustrie, stecken in der Krise. Sie wollen mit niedrigeren Arbeitskosten dem steigenden Wettbewerbsdruck aus China und Belastungen wie den gestiegenen US-Importzöllen begegnen. Sonst setzen sie den Abbau von Stellen in Deutschland und Verlagerungen ins kostengünstigere Ausland fort, was bereits zum Wegfall ‌von 350.000 Arbeitsplätzen seit 2019 beitrug. Die IG Metall ‌will einerseits Beschäftigung durch tarifliche Zugeständnisse sichern und zugleich ein Lohnplus deutlich über der gestiegenen Inflationsrate durchsetzen.

Die Gewerkschaft zog mit einer Forderung nach fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten ⁠Laufzeit in die Verhandlungen. In boomenden Teilen der Branche fordert sie eine Beteiligung der ‌Arbeitnehmer am Gewinn. Die Arbeitgeber boten eine Einmalzahlung ⁠von einem Prozent des durchschnittlichen Jahresbruttogehaltes für das kommende Jahr und ab Juli 2028 eine tarifliche Erhöhung um 1,3 Prozent. Die IG Metall lehnte das als Minusrunde ab und antwortete darauf mit einer zweiten Warnstreikwelle mit ganztägigen ‌Ausständen von Freitag bis Dienstag.

Die Arbeitgeber wollen ⁠sinkende Personalkosten erreichen, damit die Unternehmen ⁠wettbewerbsfähiger werden. Sie forderten deshalb mehr Möglichkeiten für Firmen unter wirtschaftlichem Druck, automatisch Tarifstandards unterschreiten zu können. Dabei wollten sie Vereinbarungen mit Betriebsräten - ohne Beteiligung der IG Metall - schließen können.

Die Gewerkschaft lehnt das ab, weil Betriebsräte mangels Streikrecht in einer schwächeren Position als die Gewerkschaft und leichter erpressbar sind. Der Flächentarifvertrag könnte damit ausgehöhlt werden. Die IG Metall will aber ebenfalls den Industriestandort Deutschland sichern. Sie schlug daher einen separaten Tarifvertrag vor, der befristet und in engen Grenzen Unternehmen entlasten ⁠würde, wenn sie im Gegenzug Investitionen und Beschäftigung verbindlich zusagen.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Matthias Inverardi, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)