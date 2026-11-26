Was bewegt die Aktie?

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) profitiert von der Nachfrage nach Fertigungskapazitäten für unterschiedliche Chiptypen. Das gilt für Grafikprozessoren ebenso wie für spezialisierte Chips für künstliche Intelligenz (KI). Ob Nvidia, AMD, Anthropic, Alphabet oder Amazon mit ihren Chips stärker gefragt sind, ist für TSMC zweitrangig. Die Unternehmen konkurrieren um Fertigungskapazitäten bei TSMC, sowohl für Chips zum Training von KI-Modellen als auch für Chips, die bei diesen Modellen zum Einsatz kommen.

TSMC veranschlagt 22,6 Milliarden Dollar für eine neue Chipfabrik und prüft dafür einen Standort in Texas. In dem Werk sollen Zwei-Nanometer-Chips entstehen. Der Antrag sieht einen Baubeginn im Jahr 2027 vor, den kommerziellen Betrieb plant das Unternehmen ab 2031. Für den Standort rechnet TSMC mit mehr als 2.000 Arbeitsplätzen und einem durchschnittlichen Jahresgehalt von über 130.000 Dollar.

Die mögliche Vergünstigung bei der Grundsteuer ist für die Standortwahl entscheidend. Sie könnte die Kosten in Texas über einen Zeitraum von 20 Jahren um mehr als 350 Millionen Dollar senken. TSMC zieht als Alternative zu Texas den weiteren Ausbau seiner geplanten Standorte in Arizona in Betracht.

In Arizona hat TSMC sein Investitionsprogramm Mitte 2026 auf 265 Milliarden Dollar ausgeweitet. Das ist mehr als das Zehnfache der Summe, die das Unternehmen für das einzelne Werk in Texas veranschlagt. In Arizona sind zehn Chipfabriken geplant. Kommt der Standort in Texas hinzu, umfassen die Pläne elf Werke in den USA. Der Umfang des geplanten Ausbaus spricht für eine hohe Nachfrage nach Fertigungskapazitäten.

Martins Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 15 ist die TSMC-Aktie günstig bewertet. Schon bei 480 Dollar war der Kurs angesichts der Geschäftsaussichten vertretbar. Der Rückgang bietet eine Gelegenheit, eine Position aufzubauen. Für bestehende Positionen bleibt die Aktie auch bei einem Kurs unter 300 Dollar aussichtsreich.