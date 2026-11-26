FRANKFURT/WIESBADEN (dpa-AFX) - In der Krawallnacht an Halloween waren in Frankfurts Innenstadt mehrere Dutzend Geschäfte geplündert und demoliert worden - nun kündigt die Landesregierung eine Unterstützung für die betroffenen Ladenbesitzer in Höhe von 600.000 Euro an. Das Geld solle dabei helfen, verbleibende finanzielle Lücken so weit wie möglich zu schließen, erklärte die Landesregierung in Wiesbaden.

"Die unerhörten Gewalttaten in der Frankfurter Innenstadt am 31. Oktober haben teilweise existenzielle Folgen für dortige Einzelhändler, Gewerbetreibende und den Mittelstand", sagte Regierungschef Boris Rhein (CDU). "Es darf nicht sein, dass Menschen, die sich mit harter Arbeit eine wirtschaftliche Existenz aufgebaut haben, unverschuldet in finanzielle Not geraten", hob Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori (SPD) hervor.

Sven Rohde, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, lobte das Engagement. "Wer unsere Innenstädte stärken will, muss auch diejenigen schützen und unterstützen, die jeden Tag in sie investieren, Arbeitsplätze schaffen und sie lebendig halten", ergänzte er. Auch Robert Mangold, Präsident des Deutschen Hotellerie- und Gastronomieverbandes Hessen, bedankte sich. Rund 40 Geschäfte von Einzelhändlern und Gastronomen wurden bei den Krawallen demoliert, erklärte die Landesregierung./jeb/DP/stk