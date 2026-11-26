Was bewegt die Aktie?

Sandisk rechnet damit, dass Rechenzentren für künstliche Intelligenz (KI) im Jahr 2030 rund 1,2 Milliarden Terabyte NAND-Speicher pro Jahr benötigen. Das entspricht der Menge, die heute weltweit über alle Anwendungen hinweg pro Jahr nachgefragt wird. Erreicht der Bedarf der KI-Rechenzentren die prognostizierte Größenordnung und bleibt die Nachfrage in den übrigen Bereichen stabil, könnte sich der gesamte NAND-Markt bis 2030 etwa verdoppeln.

Agentische KI erhöht den Speicherbedarf erheblich. Bei der Verarbeitung von Anfragen legen KI-Modelle bereits berechnete Werte in einem Zwischenspeicher ab, dem sogenannten Key-Value-Cache. Bei weiteren Anfragen können die Modelle diese Werte wiederverwenden und so den Rechenaufwand und den Energieverbrauch senken. Der dafür eingesetzte High Bandwidth Memory ist teuer und bietet nur begrenzte Kapazität.

High Bandwidth Flash (HBF) könnte deshalb in Rechenzentren zum Einsatz kommen. Ein HBF-Baustein soll 512 Gigabyte speichern und eine Bandbreite von annähernd drei Terabyte pro Sekunde erreichen. Die Bausteine sollen mit geringen Energieverlusten arbeiten. Die Serienproduktion könnte 2028 beginnen.

Für die Jahre 2028 bis 2030 liegt das erwartete jährliche Umsatzwachstum bei 15 bis 19 Prozent. Wenn die HBF-Bausteine in Serie gehen und sich in Rechenzentren verbreiten, kann Sandisk über diese Prognose hinaus zusätzliche Umsätze erzielen. Wie stark das Geschäft wächst, hängt auch davon ab, wie sich der Bedarf an NAND-Speicher entwickelt. Technische Neuerungen könnten die Nachfrage bis 2030 geringer ausfallen lassen als heute erwartet.

Charttechnik

Nach dem Aktiensplit steht der Kurs bei 73,60 Dollar. Die nächste charttechnische Unterstützung liegt im Bereich um 70 Dollar.

Martins Einschätzung

Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 2,5 ist die Sandisk-Aktie sehr günstig bewertet. Das Kursniveau bietet eine Chance, wenn das erwartete Wachstum eintritt und Sandisks Geschäft weniger stark von den Zyklen bei Standardspeichern abhängt.