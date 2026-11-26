Berlin, 26. ⁠Nov (Reuters) - Vor dem Sondergipfel der Europäischen Union zu den EU-Finanzen hat der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten stärkere Einsparungen gefordert. "Der Haushalt muss modernisiert und gekürzt werden, wenn wir eine Einigung erzielen wollen", sagte Jetten am Donnerstag in Brüssel vor Beginn der Beratungen. "Es ist klar, dass ‌Europa sich auf seine Sicherheit, auf Wettbewerbsfähigkeit und auf Migration konzentrieren muss. Das muss sich also auch im Haushalt widerspiegeln", fügte er hinzu. "Dieser Vorschlag ist für die ⁠niederländischen Steuerzahler ⁠nicht akzeptabel", sagte Jetten zu dem Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Antonio Costa.

Zudem müsse der EU-Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034 (MFR) die Hilfe für die Ukraine verankern. "Wir müssen den Ukrainern zur Seite stehen, die in den kommenden Jahren mehr militärische und finanzielle Unterstützung benötigen werden. Und das ist etwas, wovon sich kein EU-Land abwenden darf", betonte ‌Jetten. "Die Ukrainer kämpfen nicht nur für ihre eigene Freiheit, ‌sondern auch für die europäische Demokratie und die europäischen Werte."

Die Niederlande nehmen in den Verhandlungen der 27 EU-Länder am Donnerstag und Freitag damit dieselbe Position wie Deutschland ein. Beide gehören ⁠zu den größten Nettozahlern in der EU, überweisen also als reiche Länder mehr Geld ‌nach Brüssel, als sie zurückerhalten. Mit einer Einigung ⁠über den billionenschweren Finanzrahmen wird auf dem zweitägigen Sondergipfel noch nicht gerechnet, weil die Positionen der Staaten sehr weit auseinanderliegen. Frankreich will mehr Agrarsubventionen, kleinere Nehmerländer und das Europäische Parlament einen höheren Haushalt. Die Geberländer wiederum pochen ‌darauf, dass der EU-Etat nicht weiter ausgeweitet ⁠werden darf, weil viele Staaten nationale Haushaltsprobleme ⁠haben und nicht viel mehr Geld nach Brüssel überweisen können. Zudem wird über neue Einnahmequellen der EU wie eine europäische Digitalsteuer gesprochen.

Jetten betonte auch, dass kein Grund zur Eile bestehe. "Ich bin bereit für diesen Marathon, egal ob er heute, morgen oder irgendwann im Dezember endet", sagte er in Anspielung auf den Dezember-Gipfel. Die Nettozahler wie Deutschland, die Niederlande, Schweden, Österreich, Dänemark oder Finnland argumentieren, dass sie die geringsten Probleme hätten, wenn der EU-Haushalt 2028 noch nicht steht. Der MFR muss ⁠einstimmig beschlossen werden.

(Bericht von Andreas Rinke, Rene Wagner; redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)