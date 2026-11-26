Zürich, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die Schweizer Wirtschaft dürfte durch eine Erhöhung der Zölle auf Exporte in die USA einen leichten Dämpfer erhalten. Das Schweizer Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird im ‌kommenden Jahr voraussichtlich um weniger als 0,1 Prozent geringer ausfallen als bisher erwartet, sollten die neuen ⁠Zölle von ⁠15 Prozent im Januar in Kraft treten, teilte die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich am Donnerstag mit. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will neue Zölle gegen die Schweiz und 13 ‌weitere Handelspartner verhängen und begründet dies ‌mit strukturellen Überkapazitäten in der Industrie, die den US-Handel störten. Die Schweiz wurde mit denselben Einfuhrzöllen ⁠belegt wie die Europäische Union, ein wesentlicher Trost für ‌das Land.

Auch wenn der ⁠Wert höher sei als die bisherigen 12,5 Prozent, werde es zu bewältigen sein, sagte KOF-Ökonom Hans Gersbach. Die 15 Prozent entsprächen den ‌Erwartungen. Die meisten ⁠Schweizer Firmen könnten ihre Preise ⁠anheben, um höhere Zölle auszugleichen, oder etwas geringere Gewinnmargen in Kauf nehmen, erklärte Gersbach. "Es ist schmerzhaft, aber erträglich", fügte der Ökonom hinzu. Bei Zollanpassungen in dieser Größenordnung seien die Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit vernachlässigbar.

(Bericht von John Revill, geschrieben von Marleen KäsebierRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)