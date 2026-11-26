NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag an die deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Nachdem sich die Notierungen im frühen Handel kaum verändert hatten, drehten sie im Verlauf deutlich in die Gewinnzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete 96,23 US-Dollar und damit 1,73 Prozent mehr als am Mittwoch.

Aufgrund des Feiertags "Thanksgiving" in den USA dürfte das Handelsvolumen am Ölmarkt im weiteren Tagesverlauf eher gering bleiben, was für größere Kursschwankungen sorgen könnte.

Rohöl der Sorte Brent hatte sich am Mittwoch um etwa drei Dollar je Barrel verteuert, nach Meldungen über erneute Explosionen an Öltankern in der Straße von Hormus. Demnach sollen nach unbestätigten Angaben des Iran zwei Schiffe in der für Öltransporte wichtigen Meerenge auf Seeminen gefahren sein.

Zudem nehmen von Teheran unterstützte Huthi-Rebellen weiterhin das führende Opec-Land Saudi-Arabien ins Visier, darunter einen wichtigen Ölexporthafen am Roten Meer. In den vergangenen Handelstagen haben mehrfach Meldungen aus dem Krisengebiet im Nahen Osten die Ölpreise bewegt.

Unterdessen erwägt offenbar der Ölverbund Opec+, in dem die Länder des Ölkartells und andere wichtige Förderstaaten wie Russland organisiert sind, die derzeitigen Ölförderquoten bis Januar beizubehalten. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg und berief sich dabei auf zwei namentlich nicht genannte Delegierte der Opec+. Das von Saudi-Arabien angeführte Bündnis kommt am Sonntag zu einer Online-Sitzung zusammen, um neue Förderziele für 2027 zu erörtern./jkr/jsl/mis