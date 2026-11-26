(Das Schiff ist nicht gesunken, sondern nur gekentert und treibt kieloben im Meer. Die Regierung der Balearen hat ihre Angaben korrigiert. Die Meldung wurde entsprechend durchgehend neu formuliert.)

IBIZA/PALMA (dpa-AFX) - Im Mittelmeer vor der Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und treibt kieloben im Wasser. Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die "Clara Campoamor", sei unterwegs zur Untergangsstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit. Das Mittelmeer ist im Bereich des Untergangs mehrere Hundert Meter tief.

Ein Seemann war bei dem Unglück ums Leben gekommen. Weitere sechs Besatzungsmitglieder hätten Unterkühlungen erlitten. Die Regierung der Balearen hatte sofort den Notfallplan wegen der großen Menge an Treibstoff an Bord aktiviert. Zunächst sei jedoch kein Diesel auf der Meeresoberfläche rund um den Havaristen gesichtet worden. Der Havarist befinde sich rund 35 Kilometer nordwestlich von Ibiza.

Spezialschiff und Flugzeug im Einsatz

Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die "Clara Campoamor", sei an der Untergangsstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit./rpz/DP/stw