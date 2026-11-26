25. Nov (Reuters) - ⁠Die Opec hat die Vorwürfe zurückgewiesen, die Öl- und Gasförderländer seien für das Scheitern der Weltklimakonferenz COP31 verantwortlich. Generalsekretär Haitham Al Ghais erklärte am Mittwoch, Staaten wie Saudi-Arabien und Russland hätten in gutem ‌Glauben gehandelt. In einem Blogbeitrag wies er stattdessen der Europäischen Union (EU) die Schuld zu. Diese habe die Verhandlungen blockiert und ⁠sei heuchlerisch ⁠aufgetreten. Sie fordere einerseits die Abkehr von fossilen Brennstoffen, habe andererseits jedoch eigene Umweltauflagen wie die Methan-Meldepflichten für Importeure gelockert.

Der UN-Klimagipfel im türkischen Antalya war am Sonntag mit zweitägiger Verspätung ohne Einigung zu Ende gegangen. Die EU und andere Staaten hatten ‌einen von den Gastgebern Türkei und Australien ‌vorgelegten Kompromiss abgelehnt, da dieser keinen Ausstieg aus den fossilen Energien vorsah. Die Ölstaaten hatten sich gegen eine solche Formulierung gewehrt und stattdessen ⁠auf Technologien zur CO2-Abscheidung und -Speicherung (CCUS) gepocht. Kleine Entwicklungsländer lehnten dies jedoch ‌ab, da die Technik teuer ⁠und nicht im großen Maßstab erprobt sei. Zudem befürchten sie, dass CCUS die Öl- und Gasförderung künstlich verlängern könnte.

Mehrere Verhandlungsteilnehmer warfen den Ölstaaten vor, unzulässigen Einfluss auf die Verhandlungen ‌ausgeübt zu haben. Saudiarabische Vertreter ⁠hätten einen ungewöhnlich direkten Zugang ⁠zur Konferenzleitung gehabt, hieß es. Der türkische Umweltminister und COP-Präsident Murat Kurum verteidigte das Vorgehen am Mittwoch. Die Konferenzleitung habe alle Parteien einbezogen. Kurum zufolge standen vor allem das Beharren der EU auf einer Definition fossiler Brennstoffe sowie der Streit über die Klimafinanzierung einer Einigung im Weg.

(Bericht von Maha El Dahan, Ahmad Ghaddar, Tuvan Gumrukcu und Valerie Volcovici. Geschrieben von ⁠Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)