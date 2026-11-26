^ Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH 26.11.2026 / 15:55 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG Unternehmen: 2G Energy AG ISIN: DE000A0HL8N9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 26.11.2026 Kursziel: 83,00 Euro Kursziel auf Sicht 12 Monate von: Letzte 18/09/2026: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 83,00. Zusammenfassung: 2G Energy hat die Gesamtleistung in Q3 um 72% auf EUR132 Mio. gesteigert. Da der Umsatz weniger stark (+28% auf knapp EUR75 Mio.) anstieg, erhöhte das Unternehmen die Bestände deutlich (+EUR57 Mio.), die in Q4 verumsatzt werden. Um wie geplant das obere Ende der Umsatzguidance von EUR490 Mio. zu erreichen, ist in Q4 ein Kraftakt nötig. Nach EUR211 Mio. in den ersten neun Monaten muss der Umsatz in Q4 bei EUR279 Mio. liegen. Angesichts der gesteigerten Produktionskapazität erscheint uns dies erreichbar, zumal 2G in der Vergangenheit in Q4 immer wieder einen außerordentlich hohen Umsatz erzielen konnte (Q4/25: EUR170 Mio. = 43% des Jahresumsatzes). Das Unternehmen hat seine Guidance bestätigt, und wir halten an unseren Schätzungen fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR83. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Kurspotenzial: 116%). Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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