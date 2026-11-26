^ Original-Research: Kapsch TrafficCom AG - von Montega AG 26.11.2026 / 15:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu Kapsch TrafficCom AG Unternehmen: Kapsch TrafficCom AG ISIN: AT000KAPSCH9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 26.11.2026 Kursziel: 6,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann H1: Beschleunigtes Wachstum und deutliche EBIT-Erholung Die Kapsch TrafficCom AG hat gestern Zahlen zum ersten Halbjahr 2026/27 veröffentlicht. Im zweiten Quartal beschleunigte sich das Umsatzwachstum bei einer deutlichen Verbesserung des operativen Ergebnisses. [Tabelle] Wachstum zieht in Q2 an: Kapsch steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr auf 216,6 Mio. EUR (+8,3% yoy), wobei sich das Wachstum in Q2 auf 111,4 Mio. EUR (+11,9% yoy) beschleunigte. Die Errichtungserlöse hielten mit 40,4 Mio. EUR (+6,6% yoy) das gute Niveau des Vorquartals, der Betrieb legte deutlich auf... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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