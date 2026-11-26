Wien, 26. ⁠Nov (Reuters) - Ein florierendes Geschäft in Osteuropa hat der Vienna Insurance Group (VIG) in den ersten neun Monaten einen Gewinnsprung eingebracht. Das Ergebnis vor Steuern kletterte um 15,4 Prozent auf ‌1,01 Milliarden Euro, wie der österreichische Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen bereits nach drei Quartalen ⁠die ⁠Milliardenmarke. Konzernchef Hartwig Löger sah sich durch die Zahlen in dem erst im Oktober angehobenen Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. VIG peilt für 2026 einen Vorsteuergewinn zwischen 1,35 und 1,4 Milliarden Euro an.

Trotz höherer wetterbedingter ‌Schäden im laufenden Jahr verbesserte sich ‌die für die Branche wichtige Schaden-Kosten-Quote (Combined Ratio) leicht auf 92,0 Prozent. Die Prämien stiegen gruppenweit um 5,3 Prozent auf ⁠rund 13,1 Milliarden Euro. Als Wachstumsmotor erwiesen sich dabei einmal ‌mehr die osteuropäischen Kernmärkte. Vor ⁠allem in Ländern wie Bulgarien, Rumänien, der Slowakei und Ungarn verzeichnete der Versicherer Zuwächse beim Neugeschäft und profitierte von Tarifanpassungen. Die Solvenzquote, ein Maß ‌für die Kapitalausstattung, lag ⁠mit 276 Prozent weiterhin auf ⁠einem hohen Niveau. Die vorgelegten Geschäftszahlen klammern die im Mai übernommene Nürnberger Versicherung noch weitgehend aus. Der rund 1,4 Milliarden Euro teure Zukauf – die größte Transaktion der Firmengeschichte – wurde bei der Solvenzquote bislang lediglich in vereinfachter Form berücksichtigt und soll erst im Konzernabschluss 2026 vollständig einfließen.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)