Neue nationale Leitlinie erhöht Druck auf Unternehmen: Die Vorbereitung auf die Post-Quanten-Ära beginnt jetzt (FOTO) Frankfurt (ots) - Die neue Sicherheitsleitlinie fordert eine frühzeitige Migration zu quantensicherer Kryptografie. BearingPoint erprobt quantensichere Kommunikation in realer Infrastruktur und unterstützt Organisationen bei der Bewertung von Quantenrisiken und der Vorbereitung ihrer Sicherheitsarchitekturen auf die Post-Quanten-Ära. Die Veröffentlichung der neuen nationalen Leitlinie von Bundesministerium des Innern, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhöht den Handlungsdruck für Unternehmen und öffentliche Institutionen. Die Leitlinie zur Umsetzung der europäischen Post-Quantum-Cryptography-Roadmap sieht vor, dass Anwendungen mit hohem Quantenrisiko bis Ende 2030 auf quantensichere Verfahren umgestellt werden. Bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein. Im Mittelpunkt steht zunächst der Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC), also kryptografischen Verfahren, die auch Angriffen mit leistungsfähigen Quantencomputern widerstehen sollen. Für Unternehmen und öffentliche Institutionen markiert die neue Leitlinie den Übergang von der langfristigen Beobachtung einer technologischen Entwicklung zur konkreten Vorbereitung. Die Frage ist nicht mehr, ob quantensichere Kryptografie erforderlich wird, sondern wie bestehende Systeme rechtzeitig darauf vorbereitet werden können. Dafür müssen Organisationen Transparenz über ihre kryptografischen Abhängigkeiten schaffen, Migrationspfade definieren und ihre Sicherheitsarchitekturen auf die Anforderungen der Post-Quanten-Ära ausrichten. Besonders kritisch sind Informationen mit langfristigem Schutzbedarf. Verschlüsselte Daten, die heute abgegriffen und gespeichert werden, könnten künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsselt werden. Für Unternehmen und Behörden, die sensible Informationen über viele Jahre schützen müssen, entsteht dadurch bereits heute Handlungsbedarf. "Viele Organisationen betrachten Quantencomputing noch immer als ein Thema für die ferne Zukunft. Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung bereits heute beginnen muss. Sicherheitsarchitekturen entstehen über Jahre, nicht innerhalb weniger Monate. Wer seine kryptografischen Abhängigkeiten nicht kennt, wird die anstehenden Umstellungen kaum geordnet und effizient bewältigen können", sagt Reinhard Geigenfeind, Partner bei BearingPoint. Von der Strategie zur praktischen Umsetzung Um Kunden bei der Vorbereitung auf die PQC-Migration fundiert unterstützen zu können, untersucht BearingPoint gemeinsam mit Partnern bereits heute, wie sich quantensichere Technologien unter realen Bedingungen einsetzen lassen. Eine dieser Technologien ist die Quantum Key Distribution (QKD), bei der quantenphysikalische Prinzipien für die Verteilung kryptografischer Schlüssel genutzt werden. Im Projekt QKD-PoC-HES beteiligt sich BearingPoint an der praktischen Erprobung quantensicherer Kommunikation zwischen der Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung. Ziel ist es, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich solche Technologien in bestehende Infrastrukturen integrieren lassen und welche Anforderungen bei einem späteren produktiven Einsatz zu berücksichtigen sind. Die gewonnenen Erfahrungen helfen Unternehmen und Behörden dabei, Chancen, Grenzen und Integrationsanforderungen neuer Technologien frühzeitig zu bewerten. Für BearingPoint steht die erfolgreiche Vorbereitung seiner Kunden auf die PQC-Migration im Mittelpunkt. QKD versteht die Management- und Technologieberatung dabei nicht als Alternative zur notwendigen Umstellung auf Post-Quanten-Kryptografie, sondern als einen zusätzlichen Schutz in einer von KI extrem beschleunigten Entwicklung mathematischer Erkenntnisse. Ziel ist es, Organisationen belastbare Entscheidungsgrundlagen für ihre langfristige Sicherheitsstrategie zu liefern und technologische Optionen frühzeitig bewerten zu können. "Reale Infrastrukturen sind entscheidend, wenn wir verstehen wollen, wie sich QKD tatsächlich in bestehende Netze und Anwendungen integrieren lässt. Die Testumgebung in Wiesbaden ermöglicht uns, diese Fragen praktisch zu untersuchen und Erkenntnisse für zukünftige Anwendungsszenarien zu gewinnen", sagt Prof. Dr. Holger Hünemohr von der Hochschule RheinMain. Wissenstransfer zwischen Forschung, öffentlicher Hand und Wirtschaft Die Erkenntnisse aus dem Wiesbadener Projekt wurden auch auf der von BearingPoint mitorganisierten Fachveranstaltung seQUcom - Securing Enterprise Communications in Frankfurt vorgestellt. Dort berichteten Vertreter der Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung über ihre Erfahrungen bei der Integration quantensicherer Technologien in bestehende Infrastrukturen. BearingPoint verbindet Erfahrungen aus Kundenprojekten mit Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Umfeld von PQC und QKD. Der kontinuierliche Austausch mit Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern, Behörden und Anwendern ermöglicht es, neue Erkenntnisse frühzeitig in die Beratung von Unternehmen und öffentlichen Institutionen einfließen zu lassen und praxisnahe Antworten auf die Herausforderungen der Post-Quanten-Ära zu entwickeln. Unternehmen sollten jetzt mit der Bestandsaufnahme beginnen Aus Sicht von BearingPoint liegt die größte Herausforderung der kommenden Jahre im Verständnis der bestehenden kryptografischen Landschaft. Viele Organisationen wissen heute nur eingeschränkt, welche kryptografischen Verfahren in Anwendungen, Netzen, Identitätssystemen oder der Maschinenkommunikation tatsächlich eingesetzt werden. Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung auf quantensichere Verfahren langfristig geplant werden muss. Dazu gehören der Aufbau eines Kryptografie-Inventars, die Identifikation kritischer Systeme sowie die Einführung kryptoagiler Architekturen, mit denen kryptografische Verfahren künftig kontrolliert und effizient ausgetauscht werden können. Um sowohl Budget als auch die verbleibende Zeit effizient einzusetzen, ist es aus Sicht von BearingPoint entscheidend, auch die geschäftskritischen Indikatoren wie Risiken, Relevanz, aber auch zukünftige Entwicklungen als Grundlage von Priorisierung und Notwendigkeit einzubeziehen. Quantencomputing ist dabei nur einer von mehreren Treibern technologischer Veränderungen. Auch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhöhen die Dynamik im Security-Umfeld. Neue Angriffsmethoden, weitreichende Automatisierungsmöglichkeiten und immer kürzere Innovationszyklen verändern die Anforderungen an die Informationssicherheit. Sicherheitsarchitekturen sollten deshalb nicht auf einen einmaligen Technologiewechsel ausgelegt sein. Vielmehr müssen Organisationen in der Lage sein, kryptografische Verfahren und Sicherheitsmechanismen kontinuierlich an neue technologische und regulatorische Anforderungen anzupassen. Über BearingPoint BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden. Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg. BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt. Weitere Informationen: Homepage: https://www.bearingpoint.com/ LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint%0D Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/ Pressekontakt: Alexander Bock Global Senior Manager Communications Tel: +49 89 540338029 E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6398118 OTS: BearingPoint GmbH