Nach Merger mit tradias: Boerse Stuttgart Digital eröffnet zweiten Hauptsitz in Frankfurt am Main Frankfurt am Main (ots) - Boerse Stuttgart Digital (https://www.bsdigital.com/de/) hat seinen zweiten Hauptsitz in Frankfurt am Main eröffnet. Mit zwei gleichrangigen Hauptsitzen in Stuttgart und Frankfurt baut das Unternehmen seine Präsenz am wichtigsten Finanzplatz Deutschlands aus. Die Eröffnung folgt auf den Zusammenschluss von Boerse Stuttgart Digital und tradias im August dieses Jahres. Unter dem Dach der Boerse Stuttgart Group ist so eine Unternehmenseinheit mit rund 300 Mitarbeitern entstanden. Das neue Büro liegt im Gebäude "Die Welle" direkt neben der Alten Oper und bietet Platz für das gesamte Frankfurter-Team mit mehr als 80 Mitarbeitern. "Mit unserem zweiten Hauptsitz in Frankfurt sind wir dort, wo das Herz der deutschen Finanzwirtschaft schlägt. Unsere Standortstrategie mit Stuttgart und Frankfurt ist die starke Basis für unser weiteres Wachstum. Im neuen Büro arbeiten unsere Teams jetzt als eine Crew zusammen. Das Ziel ist klar: Gemeinsam wollen wir Europas Nummer eins für Krypto und digitale Assets werden", sagt Dr. Ulli Spankowski, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital. Vom neuen Standort aus ist Boerse Stuttgart Digital nah an vielen Banken und Finanzdienstleistern. Sie brauchen zunehmend umfassende Lösungen, um ihren Kunden Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets anbieten zu können. Denn das Interesse von Privatanlegern ist groß. Das zeigt eine repräsentative Studie von Marketagent im Auftrag von Boerse Stuttgart Digital mit 2.000 Befragten in Deutschland. Demnach planen 40% der Deutschen, in den nächsten fünf Jahren in Kryptowährungen zu investieren. Zudem würden 36,5% der Befragten für bessere Kryptoangebote seine Bank wechseln - eine klare Chance für Finanzinstitute, digitale Assets stärker in ihr Portfolio zu integrieren und Kunden langfristig zu binden. "Langfristig wollen wir der Infrastrukturpartner der Wahl für jedes große Finanzinstitut sein, das ein Kryptoangebot plant. Mit dem Zusammenschluss haben wir dafür eine solide Basis mit enormem Wachstumspotenzial. Denn mit dem gemeinsamen Angebot können wir jetzt noch mehr institutionelle Kunden ansprechen", sagt Christopher Beck, Co-CEO von Boerse Stuttgart Digital. Neben den beiden Hauptsitzen Stuttgart und Frankfurt bleiben die bisherigen Standorte bestehen: Athen, Berlin, Dubai, Ljubljana, Madrid und Mailand. Pressekontakt: Boerse Stuttgart Digital mailto:press@bsdigital.com http://www.bsdigital.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6398244 OTS: Börse Stuttgart