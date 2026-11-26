Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Haushaltsdebatte
dpa-AFX · Uhr
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Haushaltsdebatte:
Union und SPD müssen ihre Geldverteilungspolitik auf Pump beenden und auf eine konsequente Wachstumspolitik für die Privatwirtschaft umschwenken. Die Betriebsanleitung haben die Wirtschaftsweisen in ihrem jüngsten Gutachten auf den Tisch gelegt. Jene Fachleute, auf die man in guten Jahren besser gehört hätte. Alle anderen Industrieländer zeigen, dass Wachstum auch in der heutigen Weltlage gut möglich ist./yyzz/DP/mis
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