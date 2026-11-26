Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Generaldebatte
dpa-AFX · Uhr
FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Generaldebatte:
Einige Anläufe für einen neuen Ton und einen neuen Umgang hat der Kanzler genommen. Es wäre gut, wenn es diesmal klappt. Steuer- und Sozialreformen stehen an, und schon wieder stehen in der Koalition neue Drohungen in der Auslage. Der nächste Haushalt gilt als noch herausfordernder als der aktuelle, der mit Mühe und Not geeint wurde. Guter Wille ist da wichtig, aber man muss es auch noch gut machen./yyzz/DP/mis
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