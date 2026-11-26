ZÜRICH (dpa-AFX) - Die "Neue Zürcher Zeitung" kommentiert am Donnerstag die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump:

"Wer erwartet hat, dass die haushohe Niederlage bei den Zwischenwahlen den amerikanischen Präsidenten Donald Trump mäßigt, sieht sich nach der Verhängung neuer Zölle getäuscht. (...)

Ein Fundament für Trumps Obsession mit Zöllen gab es nie. Zölle verteuern die Einfuhr von Produkten. Entweder tragen amerikanische Unternehmen diese Kosten, wenn sie die Waren importieren. Oder ausländische Firmen müssen sie zwar begleichen, schlagen sie aber auf ihre Preise auf. Am Ende zahlen die Konsumenten. Die Produktion amerikanischer Waren wird stimuliert, aber zu hohen gesamtwirtschaftlichen Kosten und selten mit dem besten Ergebnis, weil Konkurrenz und Wettbewerb geschwächt wurden. (...)

Ein Sonderfall ist der Umgang mit China. Das Reich der Mitte hat mit Subventionen und anderen Förderungen enorme Industriekapazitäten aufgebaut - von Solarmodulen über Elektroautos bis zu Batterien. Weil die Inlandnachfrage schwächelt, ergießt sich ein Strom dieser günstigen Waren auf die Weltmärkte. Auch die EU und andere Länder sehen sich damit konfrontiert. Doch gerade deshalb ist ein international koordinierter Umgang mit den Exzessen dieser staatskapitalistischen Konkurrenz sinnvoll, auch im Rahmen von Institutionen wie der Welthandelsorganisation (WTO). Koordination und Institutionen spielen in Trumps Vorgehen jedoch keine Rolle."/pau/DP/zb