ZÜRICH (dpa-AFX) - Zu den Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über den nächsten langfristigen EU-Haushalt heißt es am Donnerstag im Schweizer "Tages-Anzeiger":

"Im Prinzip hätte die EU noch bis Ende 2027 Zeit, sich auf ihr nächstes mehrjähriges Budget zu einigen. Allerdings wird im kommenden Frühling in Frankreich gewählt. Mit Marine Le Pen könnte eine Frau Präsidentin werden, die angekündigt hat, die finanziellen Beiträge Frankreichs zur EU halbieren zu wollen. Viele Hauptstädte befürchten, dass mit Le Pen eine Einigung nicht mehr möglich wäre. (...)

In der EU streiten, wenn es um Geld oder Schulden geht, traditionell die eher reichen und sparsamen Länder des Nordens mit den eher armen und ausgabefreudigen Ländern im Süden und Osten. 17 Länder, angeführt von Italien und Polen, gehören zur zweiten Gruppe, sechs Länder, angeführt von Deutschland, zur ersten. Erstere wollen ein kleineres EU-Budget, letztere ein größeres. Die "Sparsamen" sind zwar in der Minderzahl, sie kommen aber für 40 Prozent aller Beiträge auf.

Nur vier Länder zahlen netto deutlich mehr in das laufende EU-Budget ein, als sie daraus beziehen: Deutschland 15 Milliarden Euro, Frankreich 5 Milliarden, Italien und die Niederlande je 3 Milliarden. Das verschafft ihnen in den Verhandlungen einen großen Hebel."/pau/DP/zb