NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump will neue Zölle auf Importe aus der Europäischen Union, aus China und aus anderen Ländern verhängen. Dazu schreibt das "Wall Street Journal":

"Da hat wohl jemand die Botschaft der Wahlen nicht verstanden. (...) Eine weitere Runde massiver Abgabenerhöhungen auf alles Mögliche, von Schuhen bis Laptops, ist nicht das, wofür die US-Amerikaner gestimmt haben. Stück für Stück versucht der Präsident, die Zollmauer wieder aufzubauen, die der Oberste Gerichtshof im Februar eingerissen hatte, als dieser Trumps Notzölle stoppte.

Die Zolleinnahmen sind seither zurückgegangen, während das Handelsdefizit zugenommen hat - wobei Letzteres zu einem großen Teil auf Importe von Computertechnik zurückzuführen ist, die für den Ausbau der KI-Infrastruktur benötigt wird. (...)

Der KI-Boom hat der Wirtschaft einen enormen Aufschwung beschert und einen Wohlstandseffekt ausgelöst, der den Konsum befeuert hat. Doch nun bereitet Trump eine kräftige Zollerhöhung vor, während gleichzeitig der Aktienmarkt schwankt und die Notenbank anscheinend die Zinsen erhöhen will. Die Wirtschaft braucht keine weitere wachstumshemmende Politik."/jv/DP/zb