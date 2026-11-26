BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) sieht Fernsehen, Smartphone und Co. bei Kleinkindern äußerst skeptisch. "Die Wissenschaftler sagen uns ja sehr klar: Die ersten 1.000 Tage eines Kinderlebens sollten möglichst bildschirmfrei sein", sagte Prien der "Bild"-Zeitung.

Auch mit Blick auf die Eltern sagte die CDU-Politikerin: "Es ist so, dass mobile Endgeräte uns davon abhalten, uns auf das Gegenüber zu konzentrieren." Darum könne man jungen Eltern nur empfehlen, wenn man "wirklich Qualitätszeit mit Kindern verbringt, die Dinger einfach wegzusperren - oder sie jedenfalls nicht neben sich liegen zu haben". Gerade in den ersten Lebensjahren eines Kindes sei etwa der Augenkontakt sehr wichtig.

Prien empfahl etwa: gemeinsames Essen und Spielen, Bewegung von früh an, Kinderturnen, Schwimmunterricht, frühes Radfahren oder Vorlesen./thn/DP/zb