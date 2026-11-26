München, 26. ⁠Nov (Reuters) - Bemühungen des Fernsehkonzerns ProSiebenSat.1 um einen Ausbau seiner Geschäfte auf Streaming-Plattformen sind nach Angaben von Vorstandschef Marco Giordani festgefahren. Während ProSiebenSat.1 seine Plattform Joyn noch in diesem Jahr um die Inhalte der ZDF-Mediathek erweitern ‌darf, sei eine entsprechende Vereinbarung mit der ARD nicht in Sicht, sagte Giordani am Mittwochabend im Club Wirtschaftspresse München. "Das wird so bald ⁠nicht geschehen." ⁠Die Vorstellungen beider Seiten über die Konditionen seien bisher zu unterschiedlich.

Anders als die Mediatheken von ARD und ZDF sind deren Live-Programme bereits auf Joyn verfügbar. Die Plattform mit zwölf Millionen Nutzern allein in Deutschland ist ein Hoffnungsträger des Unternehmens und soll mit einem möglichst ‌breiten Angebot übermächtigen Rivalen wie Youtube oder ‌Netflix Paroli bieten.

Dennoch strebt ProSiebenSat.1 eine Einspeisung seiner Inhalte auch auf US-Plattformen an, um weitere Nutzer zu erreichen und zusätzliche Werbeerlöse zu erwirtschaften. Bei ⁠Youtube, wo ProSiebenSat.1 bereits vertreten ist, geht es um einen Ausbau der ‌Partnerschaft. Doch auch diese Gespräche mit ⁠den US-Konzernen blieben bisher ohne Erfolg. "Unsere ideale Vereinbarung wird von ihnen nicht akzeptiert, und wir akzeptieren ihre Konditionen nicht", sagte Giordani. "Wir reden noch mit ihnen."

Privatsender in anderen europäischen Ländern haben ‌bereits entsprechende Vereinbarungen geschlossen, so in ⁠Frankreich TF1 mit Netflix und ⁠in Großbritannien ITV mit Youtube. Giordani betonte, eine Vereinbarung mit US-Streamingplattformen dürfe nicht dazu führen, dass ProSiebenSat.1 sich selbst kannibalisiere. Ihm sei ein langfristiger Nutzen auch auf Sicht von zehn Jahren wichtig. "Wir wollen keinen Fehler machen, der uns aus dem Markt wirft", sagte der Manager. Auf TF1 angesprochen, fügte er hinzu: "Unser Eindruck ist, dass man dort eher einen kürzeren als einen längeren Zeitraum betrachtet."

(Bericht von ⁠Jörn Poltz, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)