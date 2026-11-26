Kumulationspunkte – also Niveaus, wo verschiedene technische Marken in einem engen Kursband zusammenfallen – besitzen in der Technischen Analyse eine ganz besondere Bedeutung. Den Kumulationspunkt aus den verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 170 USD und der flach verlaufenden 200-Tage-Linie (akt. bei 170,96 USD) musste die Qualcomm-Aktie zuletzt preisgeben. Darauf folgte ein „ungewöhnliches Chartbild“ mit zwei isolierten Tageskerzen. Deren Tiefs bei 148,25/149,13 USD bilden jetzt die Chance auf Ausprägung eines möglichen Doppelbodens, zumal das Augusttief bei 142,89 USD nicht mehr unterschritten wurde. Als interessantes Detail wurde damit auch die langfristige Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 155,41 USD) verteidigt. Damit die Stabilisierung aber tatsächlich gelingen kann, gilt es, den o. g. Kumulationspunkt schnellstmöglich zurückzuerobern. Bei einem Bruch des Abwärtstrends seit September (akt. bei 177,88 USD) würde das Bodenbildungsszenario nochmals deutlich an Konturen gewinnen. Als engmaschiger Stop-Loss auf der Unterseite bietet sich im Ausbruchsfall dagegen die angeführte 200-Wochen-Linie an.

Qualcomm (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Qualcomm

Quelle: LSEG, tradesignal²

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