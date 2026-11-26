Was bewegt die Aktie?

Die Rheinmetall-Aktie steigt zum Auftakt des Kapitalmarkttags um 3,8 Prozent. Im Mittelpunkt stehen die Ziele für 2030. Für dieses Jahr strebt Rheinmetall bisher rund 50 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von mindestens 20 Prozent an. Nach zwei Ausblickssenkungen wegen Projektverzögerungen kommt es darauf an, welche Ziele der Konzern jetzt nennt.

Barclays schätzt, dass ein Aktienkurs von knapp über 700 Euro für 2031 rund 30 Milliarden Euro Umsatz und eine operative Marge von 18,5 Prozent vorwegnimmt. Die Bank selbst erwartet 35 bis 40 Milliarden Euro Umsatz und rund 19 Prozent Marge. Falls der Kurs tatsächlich nur 30 Milliarden Euro Umsatz vorwegnimmt, könnte ein Ausblick in der von Barclays erwarteten Spanne der Aktie weiteren Auftrieb geben. Dabei dürfte die operative Marge den Ausschlag geben.

Berenberg erwartet für 2030 eine Senkung des bisherigen Umsatzziels um rund 14 Prozent auf etwa 43 Milliarden Euro. Auch ein gesenktes Ziel in dieser Größenordnung könnte der Markt positiv aufnehmen. Das gilt vor allem, wenn die operative Marge höher ausfällt, als der Kurs derzeit erwarten lässt.

Mehrere Häuser haben ihre Kursziele für Rheinmetall gesenkt. Goldman Sachs bleibt bei seiner Kaufempfehlung und senkt das Ziel von 2.100 auf 1.350 Euro. Barclays reduziert sein Kursziel von 2.000 auf 1.340 Euro, RBC von 1.600 auf 1.300 Euro. Bernstein stuft die Aktie auf neutral ab und senkt das Ziel von 1.200 auf 1.000 Euro, womit es weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs liegt.

Charttechnik

Im Jahresverlauf ist der Kurs von rund 2.000 Euro auf weniger als die Hälfte gefallen. Wenn die Aktie in den kommenden Monaten die offene Kurslücke schließt, kann sie wieder fast 1.000 Euro erreichen.

Martins Einschätzung

Beim 16-Fachen des Gewinns erscheint der Kursrückgang überzogen. Das Risiko weiterer Verluste ist inzwischen deutlich geringer. Wenn Rheinmetall vor allem bei der operativen Marge die im Kurs enthaltenen Erwartungen übertrifft, dürfte der Markt die Aktie höher bewerten.