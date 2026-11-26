JAKARTA (dpa-AFX) - Nach der Überflutung einer illegalen Goldmine auf der indonesischen Insel Java ist die Zahl der Toten auf 13 gestiegen. Weitere 13 Menschen wurden nach Angaben der Polizei weiterhin vermisst. Die Rettungskräfte suchten drei Tage nach dem Unglück weiter in zwei Stollen nach den tief unter Tage eingeschlossenen Männern. Der tiefste Schacht reicht schätzungsweise 100 bis 150 Meter unter die Erde.

Die Bergleute waren am späten Montagabend in den Schächten im Goldminenrevier Pongkor in der Provinz Westjava von den Wassermassen überrascht worden. Auslöser waren heftige Regenfälle. Nach Angaben der Polizei waren vermutlich 19 Menschen in einem und sieben in einem zweiten Tunnel, als diese geflutet wurden. Die Bergungsarbeiten dauerten an, ihr Fortgang hing jedoch von den Wetterbedingungen ab.

Tödliche Unglücke in illegalen Goldminen sind in Indonesien keine Seltenheit. Erst im Januar waren in Pongkor elf illegal arbeitende Bergleute ums Leben gekommen, nachdem sie in unterirdischen Stollen giftigem Kohlenmonoxid ausgesetzt gewesen waren. Die nicht genehmigten Schächte sind häufig eng, schlecht belüftet und nicht ausreichend gesichert.

Der Unglücksort liegt in der Nähe der Pongkor-Goldmine des staatlichen Bergbauunternehmens Antam, rund 70 Kilometer südlich der Hauptstadt Jakarta. Aufgrund der hohen Goldkonzentration in der Region dringen immer wieder illegale Schürfer in nicht genehmigte Stollen des Bergbaugebiets ein.

Die Polizei kündigte an, auch gegen die Hintermänner des illegalen Goldabbaus vorzugehen. "Wir werden konsequent durchgreifen, insbesondere gegen die Geldgeber und andere Beteiligte", zitierte die Nachrichtenagentur Antara den örtlichen Polizeichef. Hinter den illegalen Aktivitäten stünden wirtschaftliche Motive: "Menschen werden dazu gebracht, unter Bedingungen zu arbeiten, die ihre Sicherheit gefährden." Die Ermittler hätten bereits mehrere Zeugen vernommen./apa/cfn/DP/zb