(Neu: Reaktion Wettbewerbszentrale ergänzt)

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Rechtsstreit um KI-unterstützte Augenscreenings in Filialen der Drogeriemarktkette dm hat das Landgericht Karlsruhe eine Klage der Wettbewerbszentrale überwiegend abgewiesen. Unter anderem im Hinblick auf die im Grundgesetz verankerte Berufsfreiheit sah die Kammer für Handelssachen wesentliche Unterlassungsanträge als unbegründet an.

Einzig in Bezug auf frühere Werbung für das Angebot konnte die Wettbewerbszentrale als Klägerin einen Punkt machen. Verbraucherinnen und Verbraucher dürften nicht den Eindruck bekommen, ein solches Screening ersetze einen Besuch beim Augenarzt, sagte der Vorsitzende Richter Steffen Wesche. (Az.: 13 O 71/25 KfH)

"Bei gesundheitsbezogener Werbung sind besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Werbeaussage zu stellen", führte die Kammer aus. In der Vergangenheit habe dm in diesem Sinne irreführend geworben. Die muss das Unternehmen mit Stammsitz in Karlsruhe laut dem Urteil künftig unterlassen.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Gegen die Entscheidung ist die Berufung zum Oberlandesgericht Karlsruhe möglich. Wegen der grundsätzlichen Fragen könnte der Fall danach am Bundesgerichtshof (BGH) landen.

Die Wettbewerbszentrale - ein Verband, zu dessen rund 2.000 Mitgliedern Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft sowie Industrie- und Handelskammern gehören - will prüfen, ob sie Rechtsmittel einlegt. "Wir halten die Entscheidung des Landgerichts Karlsruhe im Ergebnis für nicht überzeugend", teilte Rechtsanwältin Nadine Schreiner mit. "Aus unserer Sicht muss bei der Beurteilung gesundheitsbezogener Leistungen zum Schutz der Allgemeinheit ein besonders strenger Maßstab angelegt werden." Dem wird nach Auffassung der Wettbewerbszentrale nicht hinreichend Rechnung getragen.

Der dm-Geschäftsführer für das Ressort Marketing + Beschaffung, Sebastian Bayer, zeigte sich hingegen nach der Urteilsverkündung erfreut. "Wir sehen uns damit in unserer Auffassung bestätigt, gemeinsam mit unserem Partner Skleo Health rechtlich konform zu agieren und hiermit einen sehr wichtigen Beitrag für die Gesundheitsprävention zu leisten", sagte Bayer. Die Werbung sei schon angepasst worden, insofern sei dies ein untergeordneter Punkt. "Die grundsätzliche Zulässigkeit des Augen-Checks bleibt hiervon unberührt", so der Manager.

Rund 3.000 Screenings im Monat

Gestartet hatte dm das Angebot für 14,95 Euro im vergangenen Jahr in acht Filialen. Inzwischen wird es laut der dm-Internetseite an 15 Standorten angeboten. Bis Ende Januar 2027 solle der Augen-Check auf rund 30 dm-Märkte ausgeweitet werden, hatte das Unternehmen vor kurzem mitgeteilt.

Den Angaben nach werden die Screenings mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) zum Beispiel auf Grünen Star (Glaukom) hin ausgewertet. Das Ergebnis werde ärztlich geprüft, heißt es. Auf der Internetseite weist dm inzwischen darauf hin, dass das Screening keine medizinische Diagnose oder ärztliche Untersuchung ersetze.

Laut Richter Wesche wurden vor der Verhandlung monatlich insgesamt rund 3.000 Screenings in den Pilotfilialen durchgeführt. Täglich gebe es bei etwa 40 Teilnehmenden Hinweise auf eine Erkrankung.

Gericht sieht keine Gefahr für Gesundheit

Schon bei der mündlichen Verhandlung im September hatte Wesche angedeutet, dass es rein aus formalen Gründen kein Problem sein dürfte, wenn dm-Mitarbeitende und keine Ärzte die Screenings durchführen oder eines der Geräte gemäß Vorgaben eigentlich nur bei Optikern und Augenärzten eingesetzt werden soll. Wichtig sei, dass keine Gefahr für die Gesundheit bestehe. Hierzu sollten beide Seiten schriftlich Stellung nehmen.

Nach Ansicht der Wettbewerbszentrale verstößt das Angebot gegen verschiedene rechtliche Vorgaben, etwa gegen das Heilpraktikergesetz. Der Verein verlangte unter anderem, dass dm in den Filialen kein Augenscreening zur Feststellung von Augenkrankheiten durch Menschen durchführen lässt, die keine Ärzte sind, und solche Angebote nicht bewirbt.

Dem folgte das Gericht nicht. Ein derartiges Verbot wäre nur gerechtfertigt, wenn das frühzeitige Erkennen ernster Leiden, das ärztliches Fachwissen voraussetzt, durch das Angebot des Augenscreenings verzögert würde und die Wahrscheinlichkeit einer solchen Gefährdung nicht nur geringfügig wäre. "Diese Gefahr ist jedoch ausgeräumt, wenn der Kunde auf eine nähere ärztliche Abklärung verwiesen wird", erläuterte die Kammer.

Zwar sei dies früher in der Werbung nicht der Fall gewesen, sagte Wesche. Im Ergebnisbericht nach dem Augenscreening habe das aber schon damals gestanden. Und getestete Kunden seien aus Sicht der Kammer gerade bei Erhalt des Ergebnisberichts sensibel für einen solchen Hinweis.

Grundsätzliche Fragen

Nach der Verhandlung hatte dm-Geschäftsführer Bayer gesagt, es gehe um Grundsätzliches: "Nämlich die Frage, wie wir als Gesellschaft Gesundheit denken wollen, Gesundheitsvorsorge denken wollen." Sowohl die Bedürfnisse der Kundschaft änderten sich als auch die technologischen Voraussetzungen etwa durch KI.

Im Anschluss an die Urteilsverkündung teilte er mit: "Wir begrüßen daher die Entscheidung des Gerichts, insbesondere die Klarstellung zur grundsätzlichen Zulässigkeit des Augen-Checks."

Zum selben Thema läuft am Landgericht Düsseldorf noch ein Verfahren. Dort klagt die Wettbewerbszentrale gegen Skleo Health - den Kooperationspartner von dm, der die Screenings verantwortet. Ein für Mitte November anberaumter Termin musste auf Januar verschoben werden./kre/DP/mis