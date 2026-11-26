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IBIZA/PALMA (dpa-AFX) - Im Mittelmeer vor der spanischen Urlauberinsel Ibiza ist ein Tanker mit rund 8,2 Millionen Litern Diesel an Bord gekentert und hat damit Sorgen vor einer Umweltkatastrophe ausgelöst. Zunächst sei jedoch keine Verschmutzung des Mittelmeers rund um den Havaristen festgestellt worden, teilte die Regierung der Balearen mit. Ein Seemann kam bei dem Unglück ums Leben. Die anderen 16 Besatzungsmitglieder aus der Türkei und Indien konnten gerettet werden.

Die rund 120 Meter lange "Med Emre" unter der Flagge Maltas trieb nach Angaben der spanischen Behörden mit dem Kiel nach oben nordwestlich von der Insel Ibiza, die wie auch die bei Deutschen besonders beliebte Urlaubsinsel Mallorca zu den Balearen gehört. Zunächst hatten die Behörden mitgeteilt, das Schiff sei in dem Seegebiet mit rund 1.000 Metern Tiefe komplett bis auf den Meeresgrund gesunken, diese Angabe aber später korrigiert.

Bergung der Dieselladung soll geprüft werden

Die Reederei solle nun prüfen, ob und wie das Schiff und vor allem die gefährliche Ladung sicher geborgen werden können, berichteten spanische Medien. Dabei ging es vor allem auch um die Frage, wie stabil der Rumpf sei.

Dass der Tanker entgegen erster Angaben doch nicht gesunken sei, ermögliche es den Bergungsmannschaften, über Wasser zu arbeiten und möglicherweise austretenden Kraftstoff einfacher unter Kontrolle zu bekommen, sagte der Generaldirektor für Notfälle der Balearen-Regierung, Pablo Gárriz. Ein spanisches Spezialschiff zur Untersuchung möglicher Verunreinigungen war vor Ort.

Potenziell große Gefahr für Pflanzen und Tiere im Meer

Nina Noelle, Sprecherin bei der Umweltorganisation Greenpeace, beschrieb im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur die Risiken. "Ein größerer Austritt von etwa 7.000 Tonnen Diesel vor Ibiza wäre eine erhebliche Gefahr für die empfindlichen Meeresökosysteme der Balearen", sagte die Expertin für internationale Kriseneinsätze. Auch wenn Diesel rasch verdunste, könnten giftige Bestandteile ins Wasser gelangen und Meerestiere sowie wertvolle Lebensräume wie Seegraswiesen schädigen.

"Werden kleine Organismen an der Basis der Nahrungskette getroffen, können sich die Folgen auf weitere Arten im Nahrungsnetz auswirken", erklärte Noelle. Sollte Diesel die Schutzgebiete der Region erreichen, müssten auch mögliche Auswirkungen auf die Korallen- und Schwammgemeinschaften im Ibiza-Kanal sowie auf Pottwale und Finnwale im geschützten Wanderkorridor untersucht werden.

Grund der Havarie unbekannt

Die Ursache des Unglücks war zunächst rätselhaft. Mit einer Tragfähigkeit von gut 8.000 Tonnen zähle die "Med Emre" zu den kleineren Tankern der internationalen Handelsflotte, betonte der Verband Deutscher Reeder. Größere Tanker, die beispielsweise Diesel oder Benzin transportieren, könnten mehrere Zehntausend Tonnen Ladung aufnehmen.

Die in der Türkei gebaute "Med Emre" mit rotem Rumpf und weißen Aufbauten war erst 2019 in Dienst gestellt worden. Zudem unterliegen Tankschiffe international besonders strengen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften, betonte der VDR. Diese betreffen sowohl die Konstruktion und technische Ausstattung der Schiffe als auch deren Betrieb, regelmäßige Kontrollen und die Qualifikation der Besatzungen.

In der Nacht zu Donnerstag, als sich das Unglück ereignete, galt in dem Seegebiet die Sturmwarnstufe Gelb, die niedrigste von drei aktiven Warnstufen. Dem Wetterbericht zufolge gab es Windstärke fünf und höheren Seegang. Eine derartige Wetterlage kann einem modernen Schiff solcher Größe normalerweise nicht gefährlich werden. Warum dennoch so viel Wasser ins Schiff eindrang, das sich daraufhin stark zur Seite neigte und schließlich sogar kenterte, können erst umfangreiche Untersuchungen klären./rpz/DP/mis