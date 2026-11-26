(neu: Vertrauensentzug für Commerzbank-Vorstände geplant, Details, aktualisierte Kursreaktion)

MAILAND/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Unicredit will bei der Commerzbank so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen. Er soll bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt werden, die schon in wenigen Wochen stattfinden könnte. Dabei soll auch Commerzbank-Vorständen das Vertrauen entzogen werden, wie es am Donnerstag vonseiten des Frankfurter Dax-Konzerns hieß.

An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen: Die Commerzbank-Aktie legte am Vormittag um zuletzt knapp ein halbes Prozent zu. Die Unicredit-Aktie gewann in Mailand sogar rund dreieinhalb Prozent.

Zuvor hatte die Unicredit mitgeteilt, dass die polnische Finanzaufsicht als letzte Behörde der Übernahme zugestimmt habe. Mit der außerordentlichen Hauptversammlung will Unicredit-Chef Orcel eigene Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat entsenden und das Ruder übernehmen.

Mit den Stimmen könnte er die Unternehmensspitze um Chefin Bettina Orlopp austauschen. Dem Vernehmen nach soll das Aktionärstreffen Anfang Januar stattfinden. Bisher steht der frühere Bundesbank-Präsident Jens Weidmann dem Aufsichtsrat vor.

Was die Commerzbank zur Personalie sagt

Die Commerzbank bestätigte das Verlangen auf Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Die Unicredit schlage der Hauptversammlung vor, neun von zehn der derzeitigen Vertreter der Kapitalseite im Aufsichtsrat abzuberufen.

"Im Falle seiner Wahl soll Andrea Orcel den Mitgliedern des Aufsichtsrats als Kandidat für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats vorgeschlagen werden, vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Eignungs- und Zuverlässigkeitsprüfung", erklärte die Commerzbank. Seien die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, werde man die außerordentliche Hauptversammlung einberufen.

Zudem beabsichtige die Unicredit "eine Abstimmung über den Vertrauensentzug für eine nicht konkretisierte Anzahl an Vorstandsmitgliedern der Commerzbank", falls der Aufsichtsrat keine Aufhebungsvereinbarung präsentiere. Details über die Vorstellungen zum künftigen Commerzbank-Vorstand lägen noch nicht vor.

"Mit der Forderung der Unicredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand freizumachen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen", sagte Weidmann. "In der gegenwärtigen Phase ist es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten."

Die Unicredit drückt bei dem Übernahmekampf aufs Tempo. Die Aktionäre der Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien im Zuge des Tausches angedient haben, sollen spätestens am 7. Dezember neue Unicredit-Papiere bekommen. Nach der außerordentlichen Hauptversammlung will Orcel seine Strategie umsetzen, die den Abbau von etwa 7.000 Jobs und ein kleineres Auslandsnetz bei der Commerzbank vorsieht.

Letzte Hürden aus dem Weg geräumt

Vor der polnischen Finanzaufsicht KNF hatten bereits die EU-Kommission, die Europäische Zentralbank und die US-Notenbank Fed grünes Licht für die geplante Übernahme gegeben. Die Italiener hatten ihren Anteil an der Commerzbank seit gut zwei Jahren gegen starke Widerstände ausgebaut. Mit einem Angebot für sämtliche Commerzbank-Aktien sicherte sich die Unicredit den Zugriff auf knapp 50 Prozent der Anteile. Mit den Genehmigungen kann das Übernahmeangebot umgesetzt werden.

Orcel will eine europäische Großbank schmieden und sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen. Erwartet wird, dass die Commerzbank mit der Münchner Unicredit-Tochter Hypovereinsbank verschmolzen wird. Zuletzt hatte die Bundesregierung ihren Widerstand gegen die Übernahme aufgegeben. Damit wurde die letzte große politische Hürde aus dem Weg geräumt.

Demnach soll die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben, ihr Mittelstandsgeschäft ausbauen und wesentliche Entscheidungen in Deutschland treffen. Der Bund verzichtet darauf, zwei Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat zu entsenden. Ob der Staat, der gut 13 Prozent an dem Geldinstitut hält, seinen Anteil reduziert, ließ Finanzminister Lars Klingbeil offen./als/stw/DP/stw