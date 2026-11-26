PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage großteils wettgemacht. Zu verdanken ist dies in erster Linie den US-Börsen vom Vortag. Im zunächst sehr schwachen Handelsverlauf hatten sie eine beeindruckende Trendwende nach oben vollzogen, auch wenn die technologielastige Nasdaq-Börse den Mittwoch vor dem heutigen US-Feiertag Thanksgiving und dem verkürzten Handel am Freitag moderat im Minus beendet hatte.

"Die Erholung zeigt eine steigende Risikobereitschaft, aber noch kein zurückgekehrtes Anlegervertrauen", äußerte sich Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro dennoch vorsichtig. "Vorerst wirkt die Bewegung wie eine technische Gegenreaktion auf den Ausverkauf." Für einen nachhaltigen Aufwärtstrend müssten Anleger wieder stärker an die Gewinne und Renditen der KI-Investitionen glauben.

Mit einem Plus von 2,04 Prozent auf 6.014,74 Punkte beendete der Leitindex der Eurozone den Tag, nachdem er am Dienstag und Mittwoch in Summe drei Prozent eingebüßt hatte. Der britische FTSE 100 , der wie der Schweizer SMI an den beiden Tagen zuvor nur leicht geschwächelt hatte, schloss 1,75 Prozent höher auf 10.609,30 Punkte. Der SMI gewann 1,04 Prozent auf 14.817,68 Punkte.

An diesem Tag profitierten alle Branchen Europas von der Erholung, besonders deutlich aber die Sektoren Technologie, Rohstoffe sowie Autohersteller und -zulieferer.

"Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in dieser Woche auf 4,86 Prozent gefallen", so Wienke. "Sinkende Renditen sind grundsätzlich positiv für die KI-Story, weil sie den Gegenwartswert künftiger Gewinne erhöhen und die Finanzierung des Infrastrukturaufbaus verbilligen." Dies wirkte sich auch auf den europäischen Halbleitersektor günstig aus. ASML gewannen 3,2 Prozent, STMicro zogen um 4,5 Prozent an und Infineon um 3,6 Prozent.

Aufmerksamkeit zog am Nachmittag aber vor allem die Aktie des Tabakunternehmens Imperial Brands auf sich, die aufgrund von Übernahmeinteresse auf den höchsten Stand seit neun Jahren schoss. Mit plus 13,3 Prozent ging sie aus dem Tag.

Zunächst hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg aus anonymen Quellen berichtet, dass Japan Tobacco einen Deal erwäge und sich dabei möglicherweise mit einem Partner zusammentun könnte, um anschließend die Vermögenswerte von Imperial Brands aufzuteilen. Kurz darauf hatte die Altria Group mitgeteilt, dass sie eine mögliche Transaktion mit den Briten prüfe. Dazu hieß es, dass obendrein Gespräche über eine mögliche Übernahme von Teilen des Unternehmens mit einer dritten Partei geführt würden. Sollte es zu einem Deal kommen, wäre es laut Bloomberg eine der größten Übernahmen eines britischen börsennotierten Unternehmens seit rund einem Jahrzehnt.

Im Pharmasektor ging es für den Anteilsschein von Sanofi nach Gewinnen von fast 15 Prozent in den vergangenen zwei Tagen um weitere 0,7 Prozent nach oben. Am Dienstag hatte der französische Pharmahersteller über die Übernahme des Biotech-Unternehmens Insmed aus den USA informiert. Dieser Zukauf schließt Analysten zufolge die Wachstumslücke für die Zeit nach dem Patentablauf des Blockbuster-Medikaments Dupixent./ck/stk