RICHMOND/TOKIO/BRISTOL (dpa-AFX) - In der Tabakbranche zeichnet sich möglicherweise eine große Übernahme ab. Der US-Konzern Altria prüft laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein mögliches Angebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands . Dabei würden auch Gespräche mit einer dritten Partei über eine mögliche Übernahme von Teilen von Imperial Brands geführt. Von Imperial Brands hieß es am Abend in einer Mitteilung dazu, der Vorstand habe weder Gespräche mit Altria oder dem in der Mitteilung genannten Dritten geführt, noch habe er von diesen eine Kontaktanfrage erhalten. Sollte es zu einer Offerte kommen, würde diese geprüft werden.

Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass Japan Tobacco International (JTI) über den Kauf von Imperial Brands nachdenke und dabei eventuell mit einem Partner zusammenarbeiten könnte.

Die Aktie von Imperial Brands schnellte bis zum Handelsschluss um mehr als 13 Prozent nach oben. Laut Bloomberg wäre der Deal eine der größten Übernahmen eines britischen Börsenunternehmens seit etwa einer Dekade.

Japan Tobacco habe in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Optionen in Bezug auf Imperial Brands geprüft. Beide Unternehmen verkaufen Zigaretten der Marke Winston in verschiedenen Regionen der Welt. Nach einer Übernahme könnten die Vermögenswerte aufgeteilt und in diversen Weltregionen neu zugeordnet werden, hieß es von Bloomberg weiter.

Imperial Brands hatte jüngst einen Jobabbau angekündigt. 4.600 Stellen beziehungsweise knapp ein Fünftel der Belegschaft sollen wegfallen. Hintergrund ist die schwächelnde Nachfrage nach Zigaretten.

Japan Tobacco hat derweil mit Problemen in Russland zu kämpfen. Dort hatte Kremlchef Wladimir Putin das Russland-Geschäft der Japaner kürzlich unter Zwangsverwaltung gestellt. Japan Tobacco rechnet in der Folge mit einer milliardenschweren Belastung, die dem Tabakkonzern im laufenden Geschäftsjahr operativ rote Zahlen einbrocken dürfte./niw/mis/ck/mis