TEHERAN/KUWAIT-STADT (dpa-AFX) - Der Iran weist jede Verantwortung für einen Angriff auf den Golfstaat Kuwait zurück, bei dem zwei Italiener ums Leben kamen. "Der Vorfall wirkt verdächtig und wie ein vorgefertigtes Rezept für einen Krieg", schrieb Irans Außenminister Abbas Araghtschi auf der Plattform X. "Wir sind bereit, mit Kuwait und Italien zusammenzuarbeiten, um die Ursache des Vorfalls aufzuklären."

Bei den getöteten Italienern handelte es sich um zwei Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, wie Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mitteilte. Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Ende Februar laufenden Iran-Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden.

In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen.

Araghtschi telefoniert mit Amtskollegen in Kuwait und Italien

In separaten Telefonaten habe Araghtschi seinem italienischen und kuwaitischen Kollegen sein Beileid ausgesprochen, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Zuvor hatten bereits Irans Streitkräfte eine Verantwortung für den jüngsten Drohnenangriff im Golfstaat Kuwait dementiert. Armeesprecher Abolfasl Schekartschi wies entsprechende Anschuldigungen entschieden zurück, wie iranische Medien übereinstimmend berichteten. Vielmehr könnte es sich um einen "Einsatz unter falscher Flagge" gehandelt haben, sagte er.

Tajani sprach vor dem italienischen Senat am Nachmittag von mehreren Drohnen iranischer Herkunft, die kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. "Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren", sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.

Zwei weitere Männer verletzt

Welches Ziel genau der Iran in Kuwait angegriffen hatte, teilte das dortige Verteidigungsministerium nicht mit. Den Angaben aus Kuwait zufolge wurden auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.

In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen./arb/DP/mis