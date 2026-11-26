DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der vom Bund geplanten Einsparungen bei der Pflege macht sich Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) für Nachbesserungen im vorgelegten Gesetz stark. Laumann forderte in einer Aktuellen Stunde im NRW-Landtag Korrekturen zugunsten der Tagespflege und ambulanter Pflegedienste. Die Debatte war geprägt von Sorgen um die Zukunft der Pflege angesichts immer mehr Pflegebedürftiger, fehlender Pflegekräfte und steigender Kosten.

Es sei "keine gute Idee", wenn Pflegedienste wie Caritas, Diakonie und private Dienste demnächst nur noch Pflege, aber keine Betreuungsleistungen mehr anbieten könnten, sagte Laumann. "Hier geht es ja auch um viele Arbeitsplätze, die ansonsten in diesen Bereichen gefährdet werden." Das geplante Sozialraumbudget in Höhe von 175 Euro zum Finanzieren von Alltagshilfen müsse auch weiterhin für die Tagespflege eingesetzt werden können. "Ich halte die Tagespflege für eine gute Idee, häusliche Pflege zu entlasten."

Die geplante Pflegereform soll in großen Teilen zum 1. Januar greifen, um ein Milliardenloch der Pflegeversicherung zu schließen und allgemeine Beitragserhöhungen für 2027 abzuwenden. Unter anderem sollen Pflegebeiträge für Kinderlose angehoben und Gutverdiener stärker herangezogen werden.

Mangel an Pflegekräften

In den kommenden Jahren gingen bis zu 40 Prozent der aktiven Pflegekräfte in Deutschland in Rente, sagte der SPD-Abgeordnete Thorsten Klute. Pflegefachkraft sei zwar ein beliebter Ausbildungsberuf, aber mit knapp 40 Prozent liege die Abbruchquote in NRW viel zu hoch. Die Tagespflegen litten unter einer zu geringen Auslastung. 24 Pflegebetriebe hätten in den ersten neun Monaten dieses Jahres in NRW Insolvenz angemeldet - mehr als im gesamten Jahr 2025.

Laumann hielt dem entgegen, dass allein in diesem Jahr in NRW 27 neue Pflegeheime, 50 Tagespflegen und 250 ambulante Pflegedienste ihren Betrieb neu aufgenommen hätten. Jedes Jahr starteten etwa 17.000 junge Menschen eine Pflegeausbildung. Die Abbruchquote sei zwar hoch. Das sei aber auch in anderen Ausbildungsberufen der Fall.

Belastung für häusliche Pflege

Für die FDP warnte die Abgeordnete Susanne Schneider, dass ausgerechnet den Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen durch das Pflegeneuordnungsgesetz der schwarz-roten Bundesregierung eine zusätzliche Belastung drohe. Die Streichung des Entlastungsbeitrags im niedrigsten Pflegegrad eins hält die FDP für falsch. "Diese 131 Euro haben den Betroffenen geholfen, Unterstützung im Haushalt oder Alltagshilfen zu finanzieren", so Schneider. "Das sind nämlich oftmals genau die Hilfen, die es ihnen ermöglichen, weiterhin selbstständig in den eigenen vier Wänden zu bleiben."

Laumann dagegen äußerte Verständnis dafür, dass der Entlastungsbeitrag künftig wegfallen soll. Das Ziel, mit Pflegegrad eins schwere Pflegeverläufe zu verhindern und die Prävention anzukurbeln, sei nicht erreicht worden.

Auch Grünen-Fraktionschef Mehrdad Mostofizadeh sah Schwächen bei der Pflegereform. Durch die geplante Streichung der Verhinderungspflege werde der Druck auf die häusliche Pflege weiter erhöht, bemängelte er. Der AfD-Abgeordnete Markus Wagner sagte, eine Reform, die am Ende die Versorgung vor Ort schwäche, sei keine Verbesserung.

Die SPD-Abgeordnete Lisa Kapteinat warnte vor den steigenden Kosten auch bei der stationären Pflege. "Wird Pflege unbezahlbar, bleibt am Ende die Sozialhilfe als Notnagel. Und die belastet schon heute unsere kommunalen Haushalte massiv." Laumann entgegnete, rund 60 Prozent der Menschen in stationärer Pflege seien in der Lage, ohne Hilfe des Staates die Pflegeeinrichtungen zu bezahlen. Würde in dem Bereich jetzt entlastet, würden davon auch Menschen profitieren, die das Pflegeheim selbst bezahlen könnten und nicht auf Staatshilfe angewiesen wären./dot/DP/stw