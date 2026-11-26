BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Unionsvorstoß im Rentenstreit ist für die SPD "nicht hinnehmbar". Das sagte die arbeitsmarktpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Annika Klose, in Berlin. Sie würde zudem "erwarten, solche Vorschläge miteinander intern zu besprechen, anstatt einander über die Presse davon zu unterrichten". Klose begrüßte zugleich "ausdrücklich", dass die Union nun Vorschläge mache, wie der Konflikt gelöst werden könne. Zuvor hatte der "Focus" berichtet.

Klose: Vorschlag brächte Abschläge ab 3.000 Euro Lohn

Der am Mittwochabend zunächst mit einem "Spiegel"-Bericht bekanntgewordene Vorschlag vom Unionsfraktionsvize Johannes Winkel und den Abgeordneten Marc Biadacz und Pascal Reddig (alle CDU) sieht eine Einschränkung der umstrittenen abschlagsfreien früheren Rente nach 45 Beitragsjahren vor. Sie soll demnach bei einer bestimmten Einkommenshöhe begrenzt und nur für jene darunter weiter abschlagsfrei gewährt werden. Reddig und Klose hatten als Mitglieder der Rentenkommission die Empfehlungen mit ausgearbeitet, zu denen auch die Abschaffung der sogenannten "Rente mit 63" gehört.

Klose sagte über den Vorschlag: "Er würde bedeuten, dass alle, die mehr als 3.000 Euro brutto verdienen, künftig Abschläge auf ihre Rente zahlen würden, auch wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt haben." Das betreffe 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten und damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer. Das seien genau die Menschen, die lang hart gearbeitet hätten. Konkret soll nach dem CDU-Vorschlag die Rente ohne Abschläge nur noch für jene gelten, die in ihrer Erwerbszeit im Durchschnitt maximal 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben.

CDU: "Die SPD kann so nicht weitermachen"

Der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Soziales, Bernd Rützel (SPD), sagte der "Augsburger Allgemeinen": "Was die CDU/CSU hier vorschlägt, ist kein Kompromiss, sondern eine Ohrfeige für alle Facharbeiter." Klose bekräftigte: "Wir wollen keine Almosen, sondern eine Anerkennung von dieser Lebensleistung. Das bedeutet für die SPD, dass man nach 45 Beitragsjahren und zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter abschlagsfrei in Rente gehen können sollte."

Der CDU-Haushaltspolitiker Andreas Mattfeldt kritisierte die SPD für die Ablehnung des Vorschlags. Im Nachrichtensender Welt TV sagte Mattfeldt: "Ich empfehle der SPD sehr, diesem Kompromissvorschlag zuzustimmen. Es war wirklich ein Handreichen. Die Hand jetzt schon wieder auszuschlagen, halte ich für nicht klug." Mattfeldt: "Die SPD kann so nicht weitermachen."/bw/DP/stw