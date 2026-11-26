Bangalore, 25. ⁠Nov (Reuters) - Die Ratingagentur S&P Global hat die Bonitätsbewertung des US-Chipkonzerns Nvidia auf "CreditWatch Negative" gesetzt und damit signalisiert, dass eine Herabstufung sehr wahrscheinlich ist. Zur Begründung verwies S&P am Mittwoch auf gestiegene Risiken bei Unternehmensführung und -kontrolle. Aktuell ‌wird Nvidia mit "AA" bewertet. Die Bestnote ist "AAA". Eine mögliche Herabstufung dürfte sich auf eine Stufe beschränken, teilte die Agentur mit. Voraussetzung sei, ⁠dass weder ⁠Ermittlungen noch neue Enthüllungen den Ruf oder die Geschäftsaussichten des Unternehmens schädigten. Die Nvidia-Aktie gab um mehr als sieben Prozent nach. Damit steuerte der Konzern auf einen Verlust an Börsenwert von über 250 Milliarden Dollar zu.

Auslöser für den Schritt der Bonitätswächter sind die jüngsten ‌Turbulenzen an der Konzernspitze. Das Ausscheiden und die ‌anschließende Rückkehr von Vorstandschef Jensen Huang hätten die Bedenken nicht ausgeräumt, erklärte S&P. Diese beträfen die Frage, wie wirksam der Verwaltungsrat die Einhaltung des ⁠Verhaltenskodex für die Unternehmensführung überwache. Der Vorfall habe Schwachstellen in der Führungs- ‌und Aufsichtsstruktur von Nvidia offengelegt. Dies ⁠betreffe insbesondere den Aufbau, die Zusammensetzung und die Wirksamkeit des Kontrollgremiums.

Huang war Anfang der Woche auf seinen Posten zurückgekehrt. US-Präsident Donald Trump hatte den Weg dafür freigemacht und erklärt, von dem ‌Konzernchef gehe keine Gefahr für ⁠die nationale Sicherheit aus. Der Vorfall ⁠begann mit dem Verdacht, die Technologie-Managerin Alice Huang habe Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst. Dabei ging es zudem um die Frage, ob ihre Beziehung zu Jensen Huang bei der mutmaßlichen Weiterleitung von Nvidia-Chips nach China eine Rolle gespielt habe. Einem Bericht des "Wall Street Journal" vom Mittwoch zufolge fanden US-Regierungsvertreter jedoch keine Belege dafür, dass Alice Huang von der Regierung in Peking beauftragt worden war, den Nvidia-Chef ⁠auszuspionieren.

(Bericht von Anhata RoopraiBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)