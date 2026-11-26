Was bewegt die Aktie?

Samsung könnte am 17. Februar 2027 auf einer Fachkonferenz seinen neuen NAND-Flash-Speicher vorstellen. Im Konferenzprogramm steht für diesen Tag ein Vortrag über dreidimensional aufgebauten NAND-Speicher. Die erwartete Generation V11 soll mehr als 500 Schichten haben. Sie soll Daten auf engem Raum speichern und mit hoher Geschwindigkeit schreiben können.

Wie groß der Fortschritt ausfallen könnte, zeigt der Vergleich mit den Vorgängern. Ältere Generationen kamen auf rund 512 Gigabyte pro Chip. Die aktuelle Generation V10, die Samsung bereits verkauft, bietet rund ein Terabyte je Chip. Erreicht V11 die erwarteten 1,5 Terabyte, steigt die Kapazität je Chip gegenüber V10 um etwa die Hälfte.

Für Samsung ist vor allem der Einsatz in KI-Rechenzentren interessant. Dort gewinnt NAND-Flash als dauerhafter Speicher bei der Nutzung bereits trainierter KI-Modelle an Bedeutung. Je mehr Informationen eine KI-Anwendung für spätere Zugriffe vorhält, desto mehr Speicherplatz benötigt sie. Wenn Rechenzentren dafür mehr NAND-Flash einsetzen, kann Samsung in diesem Markt mehr Speicher verkaufen. Auch SK Hynix arbeitet an der Weiterentwicklung solcher Speicher.

Beim jüngsten Kursrückgang spielte der Verkaufsdruck am südkoreanischen Aktienmarkt eine Rolle. Nach Verlusten mussten Anleger Positionen in börsengehandelten Fonds mit zwei- oder dreifachem Hebel schließen. Solche Fonds stellen ihren Hebel am Ende jedes Handelstags für den Folgetag neu ein. Wenn die Kurse stark fallen, können die Verkäufe zur täglichen Anpassung den Rückgang zusätzlich verstärken.

Charttechnik

Im Wochenchart liegt der Kurs nach der Korrektur wieder in einem früheren Unterstützungsbereich. Der erste und der letzte Rückgang innerhalb der dreiteiligen Korrektur sind ungefähr gleich groß. Das spricht dafür, dass die Korrektur bereits beendet sein könnte.

Martins Einschätzung

Die Börse unterschätzt, wie stark Samsung vom Einsatz von NAND-Speicher in KI-Rechenzentren profitieren kann. Wenn Samsung dort mehr Speicher absetzt, hat die Aktie Potenzial für eine höhere Bewertung. Am früheren Unterstützungsbereich erscheint ein Einstieg erwägenswert.