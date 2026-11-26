26. Nov (Reuters) - ⁠Russland hat Kiew ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht mit ballistischen Raketen angegriffen und dabei sieben Menschen verletzt. Zwei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag mit. Die Raketen hätten zudem ein Einkaufszentrum und zwei weitere Gebäude auf ‌der Ostseite des Flusses Dnipro getroffen. Eines der Gebäude sei schwer beschädigt worden.

Eine Serie lauter Explosionen war in der Nacht in ganz Kiew zu hören. Ein Großbrand am ⁠linken, also ⁠östlichen Ufer des Dnipro war auch am Donnerstagmorgen noch nicht unter Kontrolle. Dichte, dunkle Rauchwolken stiegen in den klaren Himmel auf. Klitschko hatte die Einwohner am späten Mittwochabend auf Telegram aufgerufen, in den Schutzräumen zu bleiben.

Das russische Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag seinerseits mit, in der Nacht zwei Anlagen der Drohnenproduktion in Kiew getroffen zu haben. ‌Das eine Ziel sei das Unternehmen Chimwolokno gewesen, das ‌Teile für Drohnen-Sprengköpfe herstelle. Das andere sei ein von der Firma Oakline betriebenes Gelände gewesen. Fluggeräte für den ukrainischen Drohnen- und Raketenhersteller Fire Point würden dort montiert und gelagert. Die Nachrichtenagentur ⁠Reuters konnte die Angaben zunächst nicht überprüfen. Das ukrainische Militär äußerte sich zunächst nicht.

Russland ‌setzte nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe in ⁠der Nacht neben ballistischen Raketen 113 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed ein, 76 davon mit Strahlantrieb. Die Flugabwehr schoss nach vorläufigen Angaben 87 Drohnen ab oder machte sie anderweitig unschädlich. Drei Menschen wurden am Donnerstag zudem bei einem weiteren ‌Angriff auf die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw ⁠verletzt, wie der dortige Bürgermeister mitteilte. Weitere ⁠Personen seien unter Trümmern verschüttet.

Russische Streitkräfte greifen Kiew und andere ukrainische Städte seit September regelmäßig mit ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und einer neuen Generation strahlgetriebener Drohnen an, die deutlich schneller fliegen als ihre Vorgängermodelle. Eine der wirksamsten Verteidigungswaffen der Ukraine gegen die strahlgetriebenen Drohnen ist ihre Flotte von F-16-Kampfjets. Der intensive Einsatz hat jedoch den Wartungsbedarf für die Flugzeuge erhöht. Das US-Außenministerium genehmigte am Mittwoch ein Wartungs- und Ausrüstungspaket für ukrainische F-16-Kampfjets im geschätzten Wert von 621,9 Millionen Dollar. Es wird ⁠über Beiträge europäischer Länder finanziert.

(Bericht von Valentyn Ogirenko, Sergiy Karazy, Lina Golovnya und Daniel FlynnBearbeitet von Ron Popeski, Jekaterīna Golubkova und Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)