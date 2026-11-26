Dax Unterstützungen: 25.120 intraday Tief 25.000 runde Marke Dax Widerstände: 25.245 intraday Hoch 25.390 Wochenhoch

Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Korrektur am Mittwoch fort und beendete den Xetra-Handel mit einem Minus von 316 Punkten beziehungsweise 1,3 Prozent bei 24.702 Punkten. Damit erreichte der Index den tiefsten Stand seit Ende Juni. Die bisherige Unterstützungszone zwischen 24.800 und 24.850 Punkten wurde ebenfalls unterschritten.

An der Wall Street gelang dagegen nach dem europäischen Handelsschluss ein beeindruckendes Reversal. Der Nasdaq 100 erholte sich nach dem Rücklauf in den Bereich des Freitagstiefs und einem zwischenzeitlichen Minus von knapp fünf Prozent. Zum Handelsschluss verblieb ein Abschlag von 0,6 Prozent auf 26.047 Punkte. Der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 7.183 Punkte, während der Dow Jones sogar um 0,3 Prozent auf 50.183 Punkte zulegte.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich am Donnerstag eine dynamische Erholung mit einer großen Aufwärtskurslücke. Der Dax holt damit die gestrige Trendwende der US-Börsen nach und überspringt sowohl die Unterstützung bei 24.800 Punkten als auch die Marke von 25.000 Punkten. Gegen 10.48 Uhr notiert der Index bei rund 25.219 Punkten und damit mehr als zwei Prozent über dem gestrigen Xetra-Schlusskurs.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Oberhalb von 25.200 Punkten eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial bis zum Wochenhoch bei rund 25.390 Punkten. Anschließend könnte die noch offene Kurslücke der Vorwoche bei 25.490 Punkten vollständig geschlossen werden.

Auf der Unterseite dient der Bereich zwischen 25.000 und 25.090 Punkten als Unterstützung. Darunter würde die heutige Aufwärtskurslücke wieder in den Fokus rücken.

Wegen des Thanksgiving-Feiertags bleiben die US-Aktienbörsen heute geschlossen. Auch am Freitag findet nur ein verkürzter Handel bis 19:00 Uhr deutscher Zeit statt. Entsprechend ist mit geringeren Handelsvolumina und fehlenden Impulsen von der Wall Street zu rechnen.